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Глава Минэкономразвития отметил роль климатической повестки для атомной энергетики РФ

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:21
Экономика
Глава Минэкономразвития отметил роль климатической повестки для атомной энергетики РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 сентября. Реализация климатической повестки позволит использовать потенциал российской атомной энергетики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Выступая на заседании президиума РАН по теме «Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии», министр подчеркнул, что атомная энергетика может быть усилена в структуре экономики страны. Кроме того, Решетников напомнил, что РАН находится в тесной интеграции с Росатомом по данному вопросу.

Анализируя ситуацию с глобальным энергопереходом и его влиянием на экономическую ситуацию, глава Минэкономразвития добавил, что наблюдающийся рекордный рост цен на газ в Европе связан с отказом от угольной генерации.

«То, что мы видим сейчас на европейском рынке в плане цены на газ, мы тоже должны понимать, что это как раз последствия форсированного энергоперехода, последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа», — добавил Решетников.

Российское правительство, тем временем, приступило к разработке отечественного углеродного налога. Таким образом, РФ сможет освободить бизнес от необходимости покупать сертификаты на территории Евросоюза.

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