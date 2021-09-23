Кортни Кардашьян снялась в смелой фотосессии белья с Меган Фокс

Лос-Анджелес, 23 сентября. Голливудские звезды Меган Фокс и Кортни Кардашьян стали моделями бренда нижнего белья. Актриса и модель поделились кадрами фотосессии, которая привела фанатов в восторг.

Звезда франшизы «Трансформеры» Меган Фокс неожиданно вернулась в свет после долгого затишья. Так, недавно актриса посетила фестиваль Met Gala, а затем и вовсе стала моделью модного бренда SKIMS. Ради этого артистка снялась в смелой фотосессии: компанию в кадре ей составила сестра Ким Кардашьян Кортни. Недавно звезды показали первые кадры, где предстали в одном белье. Фотосессия взбудоражила поклонников, которые осыпали моделей комплиментами в комментариях.

«Это будет в моих снах сегодня ночью»; «До сих пор я не знал, что мне было необходимо это увидеть»; «Меган убивает нас», — писали фанаты.

Среди фолловеров была Мейв Райли, звездный стилист — она отметила, что видела фотосессию вживую, но ей «все еще нехорошо». При этом некоторые подписчики остались недовольны снимками из-за большого количества фотошопа. Одна из фанаток призналась, что с трудом узнала Кортни под слоями фильтров.

Недавно модель Ирина шейк поделилась кадрами фотосессии у бассейна в сапогах от Burberry и продемонстрировала несовершенства фигуры. В ответ фанаты засыпали звезду комплиментами.