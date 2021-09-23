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Дмитрий Певцов уходит из театра «Ленком» ради политики
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов уходит из театра «Ленком» ради политики
ИА «Политика Сегодня»  /  Лина Белова

Москва, 23 сентября. Популярный российский и советский актер Дмитрий Певцов вскоре будет вынужден покинуть театр «Ленком», где долгое время трудился. Скорее всего, он останется работать лишь на разовых договорах. Связано это с тем, что на днях актер стал депутатом Государственной думы, пишет Teleprogramma.pro.

На сегодня Певцов задействован сразу в шести постановках «Ленкома». Среди его сегодняшних работ — такие легендарные спектакли, как «Юнона и Авось», «Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Фальстаф», «Все оплачено» и «Аквитанская львица». Почти во всех постановках у актера есть вторые составы, так что заменить его несложно.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер прокомментировал данную ситуацию. Он пообещал в ближайшее время предложить Певцову еще две роли в других спектаклях.

«Сейчас мы прорабатываем правовой механизм, на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме», — написал Варшавер.

По словам директора театра, ситуация схожа с той, что сложилась с депутатом Московской Государственной думы Евгением Герасимовым. Он также играет разовые роли в «Ленкоме».

Актер Дмитрий Певцов — является ведущим актером театра «Ленком». При этом в актерской среде давно ходят слухи о том, что Варшавер и Певцов часто конфликтуют друг с другом и несколько раз дело доходило чуть ли не до драки.

Артист, ставший депутатом, набрал 38,23% голосов в Медведковском одномандатном округе Москвы. Он — самовыдвиженец.

«Мои программные принципы работы в Думе — ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры», — ранее озвучивал он свою программу.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка со своего курса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Певцов уходит из театра «Ленком» ради политики
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