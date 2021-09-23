Нарышкин напомнил Прибалтике о преимуществах нахождения в составе России

Москва, 23 сентября. Прибалтика получила большие экономические преимущества 300 лет назад, войдя в состав Российской империи, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин выступил на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» в Москве. Мероприятие провели в честь 300-летия окончания Северной войны и подписания Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав.

Как отметил глава ведомства, имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации, стало освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие.

«Отдельно обратил бы здесь внимание на Прибалтику, которая активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности», — подчеркнул директор СВР.

По словам Нарышкина, сегодня страны Прибалтики предпочитают об этом не вспоминать и делать вид, что никаких плюсов не было. Вместе с тем они активно пользуются частью наследия Российской империи и Советского Союза и делают это с удовольствием, заключил Нарышкин.

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