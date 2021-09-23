Глава «Нафтогаза» Витренко сообщил о сдвиге в вопросе санкций США против «СП-2»

Киев, 23 сентября. Вопрос о введении санкционных ограничений в отношении «Северного потока — 2» имеет положительную динамику, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена после вступления его в должность решила сделать исключение для «Северного потока — 2» из законодательства о санкциях. Аргументы Белого дома были крайне странными.

«Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги», — сказал Витренко.

Вместе с тем глава «Нафтогаза» добавил, что палата представителей Конгресса США уже поддержала позицию Киева в этом вопросе. Теперь настал черед Сената и второй палаты Конгресса США, резюмировал он.

Ранее стало известно, что строители закончили работы по «Северному потоку — 2». Процесс сертификации газопровода может занять более двух месяцев.