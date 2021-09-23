Мужчина заснул в обворованном им магазине в Челябинске

Челябинск, 23 сентября. Неординарный случай воровства произошел в одном из сетевых супермаркетов на Свердловском проспекте в Челябинске.

Как сообщили в холдинге предприятий безопасности «Варяг», их сотрудники приехали на вызов и задержали мужчину, который украл несколько бутылок шампуня. С фактом кражи он согласился и невозмутимо тут же лег спать прямо на полу.

«Мужчина был пьян и прилег отдохнуть до приезда наряда полиции», — сообщили в «Варяге» журналисту издания «Челябинск сегодня».

В тот же день бойцы группы быстрого реагирования прибыли по «тревожной кнопке» в один из супермаркетов на улице Бейвеля. Там пьяный челябинец стал дебоширить и сбрасывать товар с полок.

Ранее пенсионер напал на председателя потребительского общества в Гатчине. В какой-то момент предполагаемый преступник произвел не менее двух выстрелов из травматического оружия. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего непроникающее ранение правой голени.