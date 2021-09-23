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Авиакомпания S7 запускает новый лоукостер под названием Citrus
Общество
Авиакомпания S7 запускает новый лоукостер под названием Citrus
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 23 сентября. Авиакомпания S7 Group представила свой новый лоукостер. Бюджетный авиаперевозчик начнет работать под названием Citrus.

Парк компании будет полностью оснащен новыми самолетами Airbus A320neo. Соглашение на поставку первых лайнеров уже подписано. В первые несколько лет работы лоукостер планирует закупить еще около шести-восьми самолетов. В компании предполагают, что к 2024 году парк будет насчитывать более 20 воздушных судов, сообщает РИА Новости.

«Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий», — рассказали в компании.

Отмечается, что маршрутная сеть нового перевозчика будет сконцентрирована между регионами в средней полосе России, в обход Москвы и Подмосковья. В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек.

Авиаэксперт Олег Пантелеев оценил шансы нового лоукостера от S7 бросить вызов «Победе». По словам специалиста, на старте новая компания не сможет в полной мере конкурировать.

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