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Читатели Spiegel назвали правильным подход Путина в вопросе продуктового эмбарго
Политика
Читатели Spiegel назвали правильным подход Путина в вопросе продуктового эмбарго
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 23 сентября. Президент России Владимир Путин придерживается правильной тактики, запрещая импорт некоторых продуктов с Запада, считают пользователи Сети.

Читатели немецкого издания Spiegel отреагировали на решение российского лидера продлить действие продуктового эмбарго еще на год. Впервые такой запрет ввели в 2014 году. В России ограничили импорт молочной продукции, мяса, фруктов и овощей из Евросоюза в ответ на западные санкции.

Немцы назвали правильным подход Путина в вопросе продуктового эмбарго. Он также развеяли западные слухи о голоде в России после санкций. Слова комментаторов приводит издание «ПолитРоссия».

«На самом деле в России всего хватает. Супермаркеты забиты до отказа, в том числе и западной едой. Только по гораздо лучшим ценам. Даже немецкое пиво там стоит ненамного дороже, чем здесь», — пояснили комментаторы.

«Голодающая» страна при Владимере Путине поднялась и стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Многие западные компании размещают собственные производственные мощности на территории России, добавили читатели.

Ранее стало известно о решении Москвы отказаться от импорта лосося. Россия способна самостоятельно закрыть потребность страны в этой рыбе за счет объемов отечественного производства.

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