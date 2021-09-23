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Спасатели вывели трех потерявшихся в вологодском лесу грибников при помощи сирен

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:41
Общество
Спасатели вывели трех потерявшихся в вологодском лесу грибников при помощи сирен
pixabay.com

Вологда, 23 сентября. Две женщины и мужчина заблудились в лесу вблизи поселков в Вологодской области. Грибников нашли сотрудники полиции и МЧС.

По информации регионального ГУ МЧС, местные жительницы ушли за грибами и заблудились в лесу недалеко от села Заречное Вашкинского района. Ближе к вечеру пенсионерки услышали звук сирены и вышли по нему к людям. В их поисках принимали участие два спасателя и трое правоохранителей.

С молодым мужчиной в этот же день вблизи деревни Рязанка Сокольского района произошла аналогичная ситуация. Двое силовиков при мощи громкого звука спасли 36-летнего грибника.

В конце июля овчарка помогла найти в лесу 82-летнюю пропавшую пенсионерку, сообщал телеканал «360». За год собака спасла трех человек.

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спасение вологодская область грибники хорошие новости россии
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