Минфин рассмотрит предложения металлургов по корректировке налогов

Москва, 23 сентября. Ассоциация «Русская сталь» направила в Министерство финансов России свои предложения по корректировке системы налогообложения металлургической отрасли.

Производители стали таким образом отреагировали на планы правительства увеличить налоговую нагрузку на отрасль за счет введения акциза на сталь и изменений в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По расчетам кабмина, это привлечет в бюджет страны порядка 160 млрд рублей, пишет РБК.

Металлурги предложили установить ставку акциза на сталь на уровне 2,5% вместо 3% по проекту Минфина, а ставку НДПИ по коксующемуся углю оставить, как в законопроекте, на уровне 1,5% от мировых цен. Ставку НДПИ на железную руду, по мнению «Русской стали», необходимо снизить до 2,96% от экспортных котировок в Китае.

Министерство финансов России ранее подготовило варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет не направляли дивиденды больше, чем инвестировали.

Привязка ставки налога на прибыль в зависимости от дивидендов и инвестиций подтолкнет компании к неэффективным вложениям. Такое мнение исполнительного директора департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал» Артема Тузова приводит «ФедералПресс».