Темнокожий футболист «Челси» Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом

Лондон, 23 сентября. Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лакаку оценил эффективность жеста с преклонением колена перед футбольными матчами.

Лукаку убежден, что в футболе можно использовать более эффективные меры борьбы с расизмом, чем преклонение колена. Об этом темнокожий нападающий «Челси» и сборной Бельгии рассказал в интервью The Telegraph.

«Да, мы встаем на колено, нам все аплодируют… Однако после игры можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями. Капитаны и еще несколько ведущих игроков каждой команды должны встретиться с руководителями Instagram, Футбольной ассоциации и профсоюза футболистов, мы должны сесть за стол и серьезно все обсудить», — отметил 28-летний игрок.

До этого одноклубник Лукаку Марко Алонсо заявил, что больше не станет преклонять колено в знак борьбы с расизмом. Бельгийский нападающий перешел в «Челси» в августе этого года. Сумма сделки составила 97,5 миллиона фунтов.

Ранее Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу. Форвард был вызван в национальную команду, которая в октябре проведет два матча квалификации ЧМ-2022.