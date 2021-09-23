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Темнокожий футболист «Челси» Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:24
Спорт
Темнокожий футболист «Челси» Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Лондон, 23 сентября. Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лакаку оценил эффективность жеста с преклонением колена перед футбольными матчами.

Лукаку убежден, что в футболе можно использовать более эффективные меры борьбы с расизмом, чем преклонение колена. Об этом темнокожий нападающий «Челси» и сборной Бельгии рассказал в интервью The Telegraph.

«Да, мы встаем на колено, нам все аплодируют… Однако после игры можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями. Капитаны и еще несколько ведущих игроков каждой команды должны встретиться с руководителями Instagram, Футбольной ассоциации и профсоюза футболистов, мы должны сесть за стол и серьезно все обсудить», — отметил 28-летний игрок.

До этого одноклубник Лукаку Марко Алонсо заявил, что больше не станет преклонять колено в знак борьбы с расизмом. Бельгийский нападающий перешел в «Челси» в августе этого года. Сумма сделки составила 97,5 миллиона фунтов.

Ранее Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу. Форвард был вызван в национальную команду, которая в октябре проведет два матча квалификации ЧМ-2022.

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футбол спорт расизм челси лукаку
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