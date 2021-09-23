Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 24 сентября

Москва, 23 сентября. Центробанк РФ обновил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 24 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Так, американская национальная валюта стала на 15,61 копейки ниже предыдущего показателя и достигла отметки в 72,7245 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, также потерял 28,49 копейки и составил 85,204 рубля.

Биржевой курс доллара на старте торговой сессии в четверг, 23 сентября, упал на 31,75 копейки — до 72,66 рубля. Курс евро, тем временем, подешевел на 1 копейку — до 85,43 рубля.

Новый виток финансового кризиса может стать главной угрозой для рубля, заявил ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Пока политические угрозы для нацвалюты отошли на второй план, но при негативном сценарии доллар может достичь 80 рублей, а евро — 100 рублей.