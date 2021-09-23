Огромный портрет Достоевского изобразили на пшеничном поле в Италии

Итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал великого классика русской литературы с помощью трактора. Свой арт-объект он приурочил к 200-летнему юбилею писателя.

Фермер Дарио Гамбрин обладает уникальным талантом ландшафтного дизайна. Вспахивая землю трактором, он тонко чувствует пространство и создает нужные ему изображения.

Давняя любовь к творчеству Достоевского побудила мужчину нарисовать портрет классика. Мастер использовал поле площадью 25 тысяч квадратных метров.

Помимо портрета он написал на русском языке слово «Достоевский», а также фразу «Красота спасет мир» на английском языке.

На выполнение необычной работы у Дарио ушло около 10 часов. По его словам, картина сама исчезнет спустя неделю.