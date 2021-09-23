Пакистан, Китай, Россия и Иран усилят координацию по Афганистану

Встреча СААРК была отменена из-за нежелания стран-участниц приглашать представителей талибов по настоянию Исламабада; Китай, Россия и Пакистан будут поддерживать контакты с новым правительством в Кабуле; Исламабад и Пекин призывают Соединенные Штаты взять на себя ответственность за ситуацию в Афганистане; Аргентина закупит у Пакистана 17 военных истребителей. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан добивается международного признания нового правительства Афганистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил, что Афганистан может скатиться к гражданской войне, если к управлению государством не будут привлечены все этнические группировки.

«Это означало бы появление нестабильного, хаотичного региона и идеального места для террористов», — полагает он.

Хан призвал руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство, уважать права человека и гарантировать, чтобы подвластная талибам территория не использовалась для размещения боевиков, которые могут представлять угрозу для соседних держав.

При этом он попросил международное сообщество не повторять ошибок прошлого и не оставлять афганцев на произвол судьбы, что приведет, по его мнению, к наихудшим последствиям. Его поддержал советник по национальной безопасности Моид Юсуф, который считает, что избежание гуманитарного кризиса в стране — коллективная ответственность всего мира.

В преддверии переговоров по афганской проблеме на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что неотложным приоритетом является предотвращение еще более глубокого коллапса экономики страны, который может спровоцировать настоящую катастрофу. Куреши порекомендовал мировым лидерам разблокировать миллиарды долларов в активах Афганистана, замороженных после захвата власти талибами.

Помимо этого, Имран Хан попытался де-факто легализовать нынешний режим в Кабуле во время встречи глав МИД Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), которая должна была состояться на прошедшей неделе. Мероприятие было полностью отменено после того, как остальные участники отказались пригласить представителей «Талибана», на чем настаивал Исламабад.

SAARC meeting called off because Pakistan insisted on Taliban participation. The amount of damage Pakistan has always caused itself because of others. Shocking!!



Pakistan is like a plane with engines burning, from which both pilots have ejected. https://t.co/xt6FPOq6t6 — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) September 22, 2021

Хан заинтересован в том, чтобы обеспечить скорейшее признание нового порядка в Кабуле и начать работу по официальному экономическому взаимодействию — в частности, по расширению Китайско-пакистанского экономического коридора, а также чтобы избежать повторного потока беженцев из Афганистана и укрепить влияние на талибов.

Аргентина намерена купить у Пакистана 12 самолетов JF-17 Thunder

Аргентина официально включила в проект бюджета на 2022 год 664 миллиона долларов на финансирование закупки 12 истребителей JF-17A из Пакистана. Документ был представлен в парламенте, однако это не означает, что сделка завершена, поскольку до сих пор не подписано соглашение о продаже.

За последние пару лет Буэнос-Айрес пытался купить самолеты в нескольких странах мира, но всегда терпел неудачу из-за нехватки средств или возражений Великобритании. Например, в прошлом году Лондон заблокировал договор между Аргентиной и Южной Кореей.

Argentina intends to purchase Jf-17 Block 3 fighter discarding India's Tejas. $664 million set aside for 12 Thunders in the draft budget 2022.



For the uninitiated, Argentina and UK are in a dispute over the British occupied Falkland / Malvinas Islands.https://t.co/N8ghSc8T8m — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) September 17, 2021

JF-17 Thunder — это одномоторный многоцелевой истребитель, разработанный совместно Пакистанским авиационным комплексом и Китайской авиастроительной группой Чэнду. JF-17 может использоваться для выполнения ряда задач, включая перехват, наземную атаку, противокорабельную и воздушную разведку. Более половины планера, включая переднюю часть фюзеляжа, крылья и вертикальный стабилизатор, а также окончательная сборка производятся в Пакистане, в то время как 42% боевой машины изготавливаются в Китае.

Пакистан, Китай, Россия и Иран договорились усилить координацию по Афганистану

Министры иностранных дел Пакистана, КНР и РФ — Шах Махмуд Куреши, Ван И, Сергей Лавров — и помощник министра иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави договорились активизировать взаимодействие и координацию по афганскому вопросу на неофициальной встрече в Душанбе.

The FM's of #China, #Russia, #Pakistan & #Iran had a meeting in #Dushanbe ystd &agreed to strengthen coordination on #Afghanistan Issue. China's FM #WangYi put forward a 5-point proposal on coordination &cooperation among the 4 countries regarding Afghanistan in the next stage. pic.twitter.com/ibFKBQxQGf — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) September 18, 2021

Китайский посланник Ван И отметил, что четырем державам следует «говорить в один голос», чтобы сыграть конструктивную роль в обеспечении плавного перехода власти в Афганистане. Ван И выдвинул инициативу из пяти пунктов о координации и сотрудничестве на следующем этапе:

вместе с другими странами-единомышленниками Китай, Россия, Пакистан и Иран настоятельно призовут Соединенные Штаты взять на себя ответственность за восстановление разоренного региона и предоставление Кабулу финансовой и гуманитарной помощи;

четыре государства поддержат афганский народ в самостоятельном выборе дальнейшего пути и подтолкнут талибов к созданию широкой и инклюзивной политической структуры, проведению умеренной внутренней и внешней политики и уважению прав меньшинств, женщин и детей;

необходимо остановить возможное распространение рисков безопасности. Ожидается, что новое руководство выполнит свои обязательства и полностью порвет с террористическими силами, особенно решительно борясь с теми, кто нацелен на соседей по региону;

Исламабад, Пекин, Москва и Тегеран должны не только оказать срочную помощь для удовлетворения потребностей Афганистана, но и призвать к этому другие государства и международные организации;

в долгосрочной перспективе четыре державы могут помочь Афганистану постепенно развивать потенциал для независимого и устойчивого роста и присоединения к региональной сети экономической кооперации.

По словам Ван И, страны возлагают три основные надежды на правительство в Кабуле: инклюзивность, борьба с терроризмом и добрососедство.

Пакистан и США договорились активизировать взаимодействие по климатическим вопросам

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата Малик Амин Аслам приветствовал сотрудничество в этой области между Пакистаном и США и сказал, что оно «подтверждает и укрепляет видение зеленого развития обеих стран, отстаиваемое руководством премьер-министра Имрана Хана и президента Джо Байдена». Совместная рабочая группа была создана в июле этого года.

Climate Change: Pakistan & US agree to work HAND IN HAND to address climate change through creation of US-Pakistan Climate & Environment Working Group. SAPM Malik Amin Aslam welcomed cooperation on climate change between Pakistan & US. pic.twitter.com/rTaYSYJZZY — 99 News HD (@99NewsHDTV) September 22, 2021

Выступая на виртуальной сессии группы 20 сентября, Аслам рассказал об основных инициативах, предпринятых правительством Пакистана, включая проект по посадке 10 миллиардов деревьев, инициативу по охраняемым зонам, политику в области электронных транспортных средств, стимулирование использования возобновляемых источников энергии, «зеленые» рабочие места и проект «Перезарядка Пакистана» для сохранения водных ресурсов.

Временный поверенный в делах США Анджела Аггелер высоко оценила усилия Пакистана в области адаптации к климату и землепользования, заявив, что страна «является активным участником борьбы с изменением климата и деградацией окружающей среды».

Она также подчеркнула, что президент Байден поставил изменение климата в центр внешней и внутренней политики США.

«К 2030 году Соединенные Штаты планируют сократить выбросы на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года, чтобы стать климатически нейтральными не позднее 2050 года», — сказала Аггелер.

Представители Китая, России, Пакистана встретились с лидерами талибов в Кабуле

Специальные посланники Китая, России и Пакистана встретились с высшими должностными лицами временного руководства Афганистана, а также с афганскими политиками Хамидом Карзаем и Абдуллой Абдуллой в Кабуле. Стороны обсудили формирование инклюзивного правительства, борьбу с терроризмом и урегулирование гуманитарной ситуации.

Встреча совпала с публикацией письменного обращения движения «Талибан» к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором группировка заявила о назначении Сухейля Шахина новым послом Афганистана в организации. Талибы также попросили Гутерреша разрешить их официальному представителю выступить на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая в настоящее время проходит в Нью-Йорке.

China, Russia, Pak Special Envoys Meet Taliban, Top Afghan Leaders In Kabul https://t.co/w6Ay2AvRFk — Newsmolecule (@newsmolecule) September 22, 2021

«Талибы заявили, что высоко ценят отношения с нашими странами и играют ответственную роль в укреплении стабильности в Афганистане. Три страны призвали международное сообщество оказать Афганистану дополнительную гуманитарную помощь», — рассказал СМИ спикер МИД Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, стороны договорились поддерживать конструктивные контакты с движением «Талибан» в целях содействия миру, процветанию, региональной стабильности и развитию.

ВВП Пакистана вырастет на 4,2% — отчет Fitch Solutions

Финансовое аналитическое агентство Fitch Solutions прогнозирует экономический рост Пакистана в текущем финансовом году на уровне 4,2% против целевого показателя правительства в 4,8%.

«Повышение уровня вакцинации будет стимулировать возрастание частного потребления, в то время как благоприятные денежно-кредитные и фискальные факторы послужат подспорьем для валового накопления основного капитала», — говорят авторы.

Усиление угроз безопасности, создаваемых радикальными группировками, такими как «Талибан», может привести к социальной нестабильности, считают аналитики. Это может повлиять на перспективы валового основного капитала государства и экспортные возможности, поскольку предприятия в таких условиях скорее всего не решатся инвестировать в инфраструктуру.

Fitch Solutions также пересмотрело свои ожидания роста частного потребления на 3,6% в 2022 финансовом году по сравнению с 3,4% ранее. Хотя показатель все еще очень низок относительно 7,4% в 2021 финансовом году, по мнению составителей отчета, расширение программы вакцинации поддержит покупательские настроения, способствуя восстановлению расходов.

Тем временем, потребительское доверие в стране выросло в июле до 44,1 пункта, что является самым высоким показателем с сентября 2019 года (до распространения COVID-19). Например, продажи легковых автомобилей превысили величину, существовавшую до пандемии. В целом прогноз носит достаточно оптимистический характер, однако неустойчивость внутренней и внешней политической позиций Пакистана вызывает большие сомнения в будущем его экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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