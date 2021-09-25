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Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении

Весь мир
Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении
Федеральное агентство новостей  / 

На прошедшей неделе внимание было приковано к военной активности Ирана, которая была начата в ответ на проблемы с транзитом грузов через Армению. До вооруженных столкновений не дошло, стороны пока намерены провести переговоры в Тегеране. Ситуация в Закавказье может резко измениться после встречи лидеров России и Турции. В ее преддверии Ереван шлет сигналы о готовности наладить отношения с Анкарой, а взамен звучит только одно требование — определиться со статусом Карабаха.

Иран стягивает войска к границам Азербайджана

Трансграничные проблемы между Ираном и Азербайджаном, появление которых было неизбежно после карабахской войны, постепенно развиваются. Поводов сразу несколько препятствие транзита иранских фур через территорию Армении и появление турецких военных непосредственно на Каспии в нарушение Конвенции только верхушка айсберга.

После завершения серии учений с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, в Нахичевани стартовало еще одно мероприятие под названием «Нерушимое братство 2021». Стоит лишний раз напомнить, что еще год назад, даже непосредственно перед войной, такой интенсивности боевой подготовки между вооруженными силами Азербайджана и Турции не было.

В рамках учения на полигоне проходит формирование и совместное слаживание механизированных подразделений и сил спецназа. Это также часть тактики, которая использовалась в ходе конфликта для ведения штурмовых действий со спецификой горной местности.

Подобная активность у северо-западных границ Ирана не могла остаться без ответа.

За последние несколько дней под предлогом внепланового учения Тегеран стал демонстративно перебрасывать войска в район границы с Нахичеванью и вдоль южного берега реки Аракс.

Пользователи в соцсетях выкладывают ударные вертолеты AH-1J Toufan II, транспортные Ми-171, а также комплексы оперативно-тактических ракет «Фаджр-3», дальность действия которых позволяет наносить удары вплоть до азербайджанского аэродрома Кюрдамир, где дислоцируется боевая авиация.

На этом фоне Турция также разместила на границе с Исламской Республикой свое вооружение, а воздушное пространство вдоль границы принялись патрулировать беспилотники Bayraktar TB2.

Также в информационное пространство вернулась тема Южного Азербайджана — территории в северо-западной части Ирана с центром в городе Тебриз, населенном этническими азербайджанцами. Видимо в Тегеране опасаются, что кто-то вполне может начать формирование сепаратистских отрядов для создания «второго Идлиба».

В этих условиях на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Ирана, которые предварительно обсудили накопившиеся проблемы. Иранский министр отметил, что в регионе происходят «новые события», и потому есть необходимость в регулярных консультациях между странами. В результате было договорено провести встречу глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции в Тегеране в ближайшее время.

Оперативная обстановка

Информационные вбросы о нарушениях режима прекращения огня по-прежнему направлены на дискредитацию усилий миротворцев. Первоначальная информация из соцсетей о том, что 17 сентября под Шушей получили ранения двое военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК), оказалась искажена. 

В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности РМК 19 сентября сообщалось, что ранены были двое армянских военнослужащих. В тот же день заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана подполковник Эйвазов опроверг причастность азербайджанских военных, заявив, что в Баку негодуют, и тем самым оставил вопрос о виновниках инцидента открытым.

Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении
Федеральное агентство новостей  / 

Армянская сторона сообщила о попытке азербайджанских войск продвинуться вперед на глубину более километра и закрепиться в нейтральной зоне. Инцидент произошел 21 сентября в районе села Мачкалашен Мартунинского района. В результате усилий главы армянской общины на место происшествия прибыли российские миротворцы, которые в ходе переговоров с азербайджанцами сумели убедить их отойти на исходную позицию, но поставили условие о снятии флага Арцаха (Нагорного Карабаха) с близлежащего монастыря Амарас.

Представители Службы национальной безопасности Армении объявили о пропаже двух жителей села Кесах Котайкского района около 21:00 18 сентября. Они отклонились от трассы Горис — Воротан и оказались на территории, подконтрольной Азербайджану. Отмечается, что сотрудники пограничных служб России и Армении осуществляют их поиск.

Делегация ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества 17 сентября побывала в Шуше для проведения мониторинга. Полученные сведения планируется использовать в будущем при международных судебных разбирательствах против Армении.

У миротворцев снова может поменяться командующий

Армянский портал Infoport сообщает, что новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе сменит более высокопоставленный военнослужащий, заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Владимирович Анашкин.

Он получил звезду Героя России за участие в боевых действиях во время грузино-югоосетинского конфликта, когда батальон под его командованием совершил прорыв в глубину территории противника.

Если информация подтвердится, то столь быстрая смена может быть связана с двумя причинами: либо генерал-майор Михаил Кособоков, по мнению командования, не справится, либо структура управления контингентом может несколько поменяться, и под командованием Анашкина будут находиться как российские войска в Армении, так и контингент в Карабахе.

Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении
Федеральное агентство новостей  / 

Сигналы от Эрдогана

Президент Турции провел очередную встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Тбилиси продолжает играть роль посредника между Ереваном и Анкарой, попутно оказывая содействие Реджепу Тайипу Эрдогану в создании регионального формата «3+3» (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция).

Как заявил турецкий лидер, Гарибашвили передал ему предложение о встрече от премьер-министра Армении Никола Пашиняна для налаживания отношения между странами. Эрдоган выразил готовность Анкары к диалогу, однако намекнул на необходимость политических решений для разблокирования «Зангезурского транспортного коридора».

Интересно, что в Ереване слова президента Турции не опровергли.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на брифинге с журналистами подчеркнул, что отношения с Турцией должны быть нормализованы без предусловий, о чем шла речь еще при предыдущем правительстве. По его словам, нормализация взаимодействия с Турцией должна быть отделена от сотрудничества с Азербайджаном.

«Это урегулирование должно быть постепенным. Мы убеждены, что одна из возможностей нормализации этих отношений — это диалог на высоком и высшем уровнях. Мы неоднократно заявляли, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией», — сказал он.

Данные сигналы могут обрести форму конкретных решений после встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 29 сентября в Сочи. Турецкий лидер отмечал, что важно открыть движение из Игдыра в Азербайджан, включая проезд по железной дороге.

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что по подсчетам его ведомства, а также Всемирного банка и Азиатского банка развития, разблокировка коммуникаций в течение двух лет даст Армении рост ВВП на 30%.

При этом торговые планы армян простираются еще дальше. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе Российско-армянского бизнес-форума заявил о намерении восстановить паромное сообщение порт Поти (Грузия) — порт Кавказ (Краснодарский край РФ), что позволит преодолеть блокаду Армении, в которой страна находилась более 25 лет.

Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении
www.primeminister.am  / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что деблокирование, строительство и восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота в регионе, в том числе между Арменией и Россией.

Таким образом Армения, Турция и Россия находятся на пороге новых соглашений, которые продолжают в корне менять ландшафт региональной политики. Как ни странно, пострадавшим в этой ситуации может оказаться страна, пытавшаяся сохранять нейтральный статус в нагорнокарабахском конфликте — Исламская Республика Иран.

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