Иран развернул войска к югу от Карабаха, а Эрдоган видит позитивные сигналы из Армении

На прошедшей неделе внимание было приковано к военной активности Ирана, которая была начата в ответ на проблемы с транзитом грузов через Армению. До вооруженных столкновений не дошло, стороны пока намерены провести переговоры в Тегеране. Ситуация в Закавказье может резко измениться после встречи лидеров России и Турции. В ее преддверии Ереван шлет сигналы о готовности наладить отношения с Анкарой, а взамен звучит только одно требование — определиться со статусом Карабаха.

Иран стягивает войска к границам Азербайджана

Трансграничные проблемы между Ираном и Азербайджаном, появление которых было неизбежно после карабахской войны, постепенно развиваются. Поводов сразу несколько — препятствие транзита иранских фур через территорию Армении и появление турецких военных непосредственно на Каспии в нарушение Конвенции только верхушка айсберга.

После завершения серии учений с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, в Нахичевани стартовало еще одно мероприятие под названием «Нерушимое братство — 2021». Стоит лишний раз напомнить, что еще год назад, даже непосредственно перед войной, такой интенсивности боевой подготовки между вооруженными силами Азербайджана и Турции не было.

В рамках учения на полигоне проходит формирование и совместное слаживание механизированных подразделений и сил спецназа. Это также часть тактики, которая использовалась в ходе конфликта для ведения штурмовых действий со спецификой горной местности.

Azerbaycan Ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz “Sarsılmaz Kardeşlik 2021” Tatbikatı'na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman Askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü'nde Azerbaycan’ın Kahraman Askerleri karşıladı. pic.twitter.com/r3HzNex8sC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2021

Подобная активность у северо-западных границ Ирана не могла остаться без ответа.

За последние несколько дней под предлогом внепланового учения Тегеран стал демонстративно перебрасывать войска в район границы с Нахичеванью и вдоль южного берега реки Аракс.

Пользователи в соцсетях выкладывают ударные вертолеты AH-1J Toufan II, транспортные Ми-171, а также комплексы оперативно-тактических ракет «Фаджр-3», дальность действия которых позволяет наносить удары вплоть до азербайджанского аэродрома Кюрдамир, где дислоцируется боевая авиация.

Иран собирает военную технику на границе с Азербайджаном . Официально типа они проводят военные учения это произошло после того как наши войска МВД на трассе Горис-Кафан начели останавливать фуры с Ирана которые ехали незаконно в Карабах вот он персидский шовенизм pic.twitter.com/JSJN1exzrc — Укротитель хаЙВан???????????????????????????????????????????????????????????????? (@iYRyKvMXlTAlQ2s) September 19, 2021

На этом фоне Турция также разместила на границе с Исламской Республикой свое вооружение, а воздушное пространство вдоль границы принялись патрулировать беспилотники Bayraktar TB2.

Также в информационное пространство вернулась тема Южного Азербайджана — территории в северо-западной части Ирана с центром в городе Тебриз, населенном этническими азербайджанцами. Видимо в Тегеране опасаются, что кто-то вполне может начать формирование сепаратистских отрядов для создания «второго Идлиба».

В этих условиях на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Ирана, которые предварительно обсудили накопившиеся проблемы. Иранский министр отметил, что в регионе происходят «новые события», и потому есть необходимость в регулярных консультациях между странами. В результате было договорено провести встречу глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции в Тегеране в ближайшее время.

Оперативная обстановка

Информационные вбросы о нарушениях режима прекращения огня по-прежнему направлены на дискредитацию усилий миротворцев. Первоначальная информация из соцсетей о том, что 17 сентября под Шушей получили ранения двое военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК), оказалась искажена.

В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности РМК 19 сентября сообщалось, что ранены были двое армянских военнослужащих. В тот же день заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана подполковник Эйвазов опроверг причастность азербайджанских военных, заявив, что в Баку негодуют, и тем самым оставил вопрос о виновниках инцидента открытым.

Федеральное агентство новостей /

Армянская сторона сообщила о попытке азербайджанских войск продвинуться вперед на глубину более километра и закрепиться в нейтральной зоне. Инцидент произошел 21 сентября в районе села Мачкалашен Мартунинского района. В результате усилий главы армянской общины на место происшествия прибыли российские миротворцы, которые в ходе переговоров с азербайджанцами сумели убедить их отойти на исходную позицию, но поставили условие о снятии флага Арцаха (Нагорного Карабаха) с близлежащего монастыря Амарас.

Представители Службы национальной безопасности Армении объявили о пропаже двух жителей села Кесах Котайкского района около 21:00 18 сентября. Они отклонились от трассы Горис — Воротан и оказались на территории, подконтрольной Азербайджану. Отмечается, что сотрудники пограничных служб России и Армении осуществляют их поиск.

Делегация ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества 17 сентября побывала в Шуше для проведения мониторинга. Полученные сведения планируется использовать в будущем при международных судебных разбирательствах против Армении.

У миротворцев снова может поменяться командующий

Армянский портал Infoport сообщает, что новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе сменит более высокопоставленный военнослужащий, заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Владимирович Анашкин.

Новый командующий российскими миротворцами в Нагорном #Карабах|е - Геннадий Анашкин



Генерал-лейтенант, участвовал в миротворческой миссии РФ в Югославии, воевал в Чечне и в Южной Осетии. Герой России#Armenia #Azerbaijan #Artsakh #NagornoKarabakh #Russia pic.twitter.com/hjX73U6hji — David Galstyan (@Aeternum7) September 24, 2021

Он получил звезду Героя России за участие в боевых действиях во время грузино-югоосетинского конфликта, когда батальон под его командованием совершил прорыв в глубину территории противника.

Если информация подтвердится, то столь быстрая смена может быть связана с двумя причинами: либо генерал-майор Михаил Кособоков, по мнению командования, не справится, либо структура управления контингентом может несколько поменяться, и под командованием Анашкина будут находиться как российские войска в Армении, так и контингент в Карабахе.

Федеральное агентство новостей /

Сигналы от Эрдогана

Президент Турции провел очередную встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Тбилиси продолжает играть роль посредника между Ереваном и Анкарой, попутно оказывая содействие Реджепу Тайипу Эрдогану в создании регионального формата «3+3» (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция).

Как заявил турецкий лидер, Гарибашвили передал ему предложение о встрече от премьер-министра Армении Никола Пашиняна для налаживания отношения между странами. Эрдоган выразил готовность Анкары к диалогу, однако намекнул на необходимость политических решений для разблокирования «Зангезурского транспортного коридора».

“Зангезурский коридор” – политическое решение: Эрдоган вновь поставил перед Ереваном условия https://t.co/JVoAsZT6Kn — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) September 19, 2021

Интересно, что в Ереване слова президента Турции не опровергли.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на брифинге с журналистами подчеркнул, что отношения с Турцией должны быть нормализованы без предусловий, о чем шла речь еще при предыдущем правительстве. По его словам, нормализация взаимодействия с Турцией должна быть отделена от сотрудничества с Азербайджаном.

«Это урегулирование должно быть постепенным. Мы убеждены, что одна из возможностей нормализации этих отношений — это диалог на высоком и высшем уровнях. Мы неоднократно заявляли, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией», — сказал он.

Данные сигналы могут обрести форму конкретных решений после встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 29 сентября в Сочи. Турецкий лидер отмечал, что важно открыть движение из Игдыра в Азербайджан, включая проезд по железной дороге.

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что по подсчетам его ведомства, а также Всемирного банка и Азиатского банка развития, разблокировка коммуникаций в течение двух лет даст Армении рост ВВП на 30%.

При этом торговые планы армян простираются еще дальше. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе Российско-армянского бизнес-форума заявил о намерении восстановить паромное сообщение порт Поти (Грузия) — порт Кавказ (Краснодарский край РФ), что позволит преодолеть блокаду Армении, в которой страна находилась более 25 лет.

www.primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что деблокирование, строительство и восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота в регионе, в том числе между Арменией и Россией.

Таким образом Армения, Турция и Россия находятся на пороге новых соглашений, которые продолжают в корне менять ландшафт региональной политики. Как ни странно, пострадавшим в этой ситуации может оказаться страна, пытавшаяся сохранять нейтральный статус в нагорнокарабахском конфликте — Исламская Республика Иран.

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