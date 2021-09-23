Netflix отказались извиняться перед шахматисткой Ноной Гаприндашвили

Об этом заявила адвокат гроссмейстера. Ранее стало известно, что кинокомпания дискредитировала репутацию Гаприндашвили, за что попала под суд с иском в пять миллионов долларов.

Скандал между грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили и Netflix разгорелся после того, как компания выпустила сериал «Ход королевы», где были искажены и сфальсифицированы сведения о профессиональных заслугах известного гроссмейстера. В одном из эпизодов фильма авторы указали, что Нона является чемпионкой мира только среди женщин, однако на самом деле шахматистка неоднократно играла на равных с мужчинами, среди которых были гроссмейстеры.

«Зачем им это понадобилось? Логическое объяснение таково: это нужно было для кульминации сцены, чтобы таким образом поднять профессиональные заслуги искусственно созданного героя и за счет этого ущемить профессиональные заслуги реальной легенды. Якобы такие заслуги никто не имел, кроме искусственно созданного персонажа Бет Хармон в фильме», — заявила адвокат Ноны Мая Мцариашвили.

Легенда шахмат назвала эпизод «унизительным и оскорбительным» и потребовала удалить эту часть из сериала, а также принести извинения. Однако Netflix отказались приносить извинения. После Нона Гаприндашвили и ее адвокаты подали исковое требование с целью получить компенсацию за моральный ущерб в размере пяти миллионов долларов США.

«До предъявления иска мы находились в коммуникации с Netflix, мы требовали извинений и опровержения ложных фактов. Но Netflix посчитал, что он не нарушал никаких правил в отношение госпожи Ноны. Они не исправили данные в эпизоде и не извинились. После того, как закончились эти безрезультатные переговоры, мы обратились в суд», — рассказала адвокат.

Компания Netflix в ответ на это заявила, что «уважает позицию и достижения госпожи Гаприндашвили», но считает ее обвинения необоснованными, поэтому организация планирует активно защищаться в суде. Пятая в истории шахмат чемпионка мира и пятикратная чемпионка Советского Союза Нона Гаприндашвили стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин, а также первым международным гроссмейстером среди женщин.