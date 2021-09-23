Водитель иномарки вылетел из салона и погиб на дороге в Каменку

Санкт-Петербург, 23 сентября. Тело автомобилиста нашли на дороге в Ленобласти. По словам очевидцев, мужчина вылетел из салона иномарки Chery после того, как она съехала на пешеходную зону.

Полученные водителем травмы оказались смертельны. Граждане, ставшие свидетелями ДТП, рассказали в социальных сетях, что получивший фатальный урон мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. После того как машина автомобилиста съехала с дороги, он сам вылетел из нее на землю.

Смертельная авария произошла сегодня утром. Дорога, где автомобиль выехал на пешеходную зону, ведет в Каменку. На место ДТП были направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. Обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе организованной проверки. На данный момент правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.