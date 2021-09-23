Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 16:05
16:04
Происшествия
В больницах Перми остаются 11 пострадавших от рук стрелка
16:02
Общество
Синоптики Гисметео предупредили россиян о наступлении ранней зимы
16:01
Происшествия
Силовики выяснят обстоятельства подозрительной смерти грудничка в Одинцово
16:01
Экономика
Прибыль мирового автопрома сократится на 210 млрд долларов из-за нехватки микросхем
16:00
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем может быть связана отставка вице-премьера Крыма
15:58
Армия
Учебный корабль «Смольный» зайдет в порт Североморска в конце сентября
15:56
Происшествия
Полиция задержала в Гатчине родителей девочки, попавшей в больницу с переломами ребер
15:54
Общество
Привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Финляндию без ПЦР-тестов
15:53
Весь мир
Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
15:51
Происшествия
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в московских клиниках
Все новости

Водитель иномарки вылетел из салона и погиб на дороге в Каменку

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 14:34
Происшествия
Водитель иномарки вылетел из салона и погиб на дороге в Каменку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Тюнников

Санкт-Петербург, 23 сентября. Тело автомобилиста нашли на дороге в Ленобласти. По словам очевидцев, мужчина вылетел из салона иномарки Chery после того, как она съехала на пешеходную зону.

Полученные водителем травмы оказались смертельны. Граждане, ставшие свидетелями ДТП, рассказали в социальных сетях, что получивший фатальный урон мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. После того как машина автомобилиста съехала с дороги, он сам вылетел из нее на землю.

Смертельная авария произошла сегодня утром. Дорога, где автомобиль выехал на пешеходную зону, ведет в Каменку. На место ДТП были направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. Обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе организованной проверки. На данный момент правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель иномарки вылетел из салона и погиб на дороге в Каменку
дтп ленобласть смерть водитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru