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Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 14:36
Экономика
Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Специалисты международного агентства пересмотрели прогноз по экономическому росту России, составленную в июне.

Международное рейтинговое агентство Fitch провело презентацию Russia Sovereign Credit Outlook. В ходе нее компания привела новую оценку роста ВВП России за 2021 год — 4,3%. Это на 0,6 п.п. больше, чем в предыдущем прогнозе. Об этом пишут «Ведомости».

Специалисты спрогнозировали также и уровень инфляции. В Fitch сообщают, что за 2021 год в России этот показатель составит 6%, в 2022 — 4,2%, после чего в 2023 инфляция достигнет целевого показателя в 4%.

Минэкономразвития России озвучивало собственные прогнозы по инфляции. Ведомство предполагало более низкие цифры по итогам 2021 года.

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