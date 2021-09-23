В устав ЯНАО внесли запрет на иностранное гражданство для губернаторов и депутатов

Салехард, 23 сентября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесли изменения в устав региона, уточнив требования к кандидатурам на должность губернатора и депутатов.

Так, устав региона привели в соответствие с федеральным и учли поручения президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в начале 2020 года. В частности, документ дополнили нормой об отсутствии иностранного гражданства у ямальских парламентариев и губернатора. Теперь запрет наложен на людей, являющихся гражданами другой страны, пишет ИА «Север-Пресс».

Кроме того, в уставе конкретизированы полномочия Заксобрания ЯНАО, уточнены субъекты права законодательной инициативы в окружном парламенте, ими признаны прокурор, суд, Арбитражный суд, Счетная палата, Избирательная комиссия автономного округа в пределах их ведения.

Ранее глава Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своей поездки по региону посетил стойбище 20-й бригады. Чиновник подарил одной из семей с новорожденным ребенком «чумовой» капитал.