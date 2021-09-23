Известный адвокат Сергей Жорин не увидел перспектив в иске Хохлова к Facebook

Бывший футболист российской сборной и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы. Он просит наказать рублем американскую корпорацию Facebook.

Дело в том, что из-за его фамилии у Хохлова постоянно возникают сложности с использованием Facebook и Instagram. Он предполагает, что его фамилия трактуется автоматической модерацией как пренебрежительное обращение к украинцам. Он добавил, что такие же проблемы возникают у его друзей и знакомых. Суд иск принял и назначил заседание на 5 октября. ФАН тем временем обратился за комментарием к известному российскому адвокату Сергею Жорину, который рассказал о перспективах этого дела.

«Это называется «и смех, и слезы». С одной стороны, можно понять переживания Хохлова и, наверное, этот иск мог бы иметь хорошие перспективы в Америке или в европейских судах. Можно было бы и серьезную компенсацию взыскать, и обосновать свою позицию. Но этот иск — точно не для нашей страны и тем более не для Солнцевского районного суда. Я думаю, что они даже не знают, что с этим иском делать», — отметил Сергей Жорин, адвокат.

Правозащитник не уверен, что существует такой способ защиты нарушенного права. А чтобы попытаться выиграть это дело, необходимо выбрать верный способ защиты. А что здесь является таковым, в чем нарушение? Тем более что, например, у Instagram нет представительства в России. Жорину неизвестно, есть ли таковой у Facebook. А в судебном споре важно еще и надлежащего ответчика выбрать.

«Если ответчик будет за границей, то каждое заседание будут откладывать по полгода, потому что повестку и уведомление необходимо перевести на язык соответствующей страны, отправить…» — говорит Сергей Жорин.

Адвокат говорит, что пока, к сожалению, наша правовая система не готова к подобным искам.

«Я хочу пожелать Дмитрию Хохлову терпения. А еще можно поменять юрисдикцию процесса, судиться в Америке, но расходная составляющая в этом случае будет достигать десятков тысяч долларов. Но при этом могут быть и перспективы дела. А в данном случае — только информационный всплеск, который, возможно, оценит администрация Facebook и, может, даже скорректирует свои алгоритмы, чтобы решить проблему. Но у данного иска перспектив я вижу мало», — резюмировал Сергей Жорин.

Ранее ФАН писал, что наставник волгоградского «Ротора» и экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов планирует отсудить 150 миллионов рублей у американской компании Facebook.