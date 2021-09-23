МВД предупредило россиян о мошенниках креативным видео с обманутой блондинкой

Москва, 23 сентября. Правоохранители опубликовали в соцсетях креативное видео, которое предупреждает граждан РФ о мошенниках, крадущих деньги с банковских карт.

На официальной странице в Twitter Министерства внутренних дел России появился видеосюжет о блондинке, которую «обманула» злоумышленница и украла деньги с ее банковской карты. Согласно сюжету, девушка вводит данные личного счета на крайне сомнительном сайте, который продает кареты для путешествий.

Однако желаемый транспорт становится тыквой, а деньги достаются мошеннице. МВД порекомендовало россиянам соблюдать меры информационной безопасности.

Пользователи Сети положительно восприняли креативный ролик. Многие из них особенно отметили спецэффекты и актерскую игру, назвав видео «настоящим артхаусом».