МВД предупредило россиян о мошенниках креативным видео с обманутой блондинкой

Москва, 23 сентября. Правоохранители опубликовали в соцсетях креативное видео, которое предупреждает граждан РФ о мошенниках, крадущих деньги с банковских карт.
На официальной странице в Twitter Министерства внутренних дел России появился видеосюжет о блондинке, которую «обманула» злоумышленница и украла деньги с ее банковской карты. Согласно сюжету, девушка вводит данные личного счета на крайне сомнительном сайте, который продает кареты для путешествий.
МВД России предупреждает: осторожно, мошенники!#ПредупрежденЗначитВооружен— Сайт МВД России (@mvd_official) September 23, 2021
❗️Соблюдайте меры информационной безопасности❗️#Полиция #ПолицияРоссии #РасскажиРодителям #ПредупрежденИВооружен #Мошенничество #Мошенник #СтопМошенник #НеДАйСебяОбмануть pic.twitter.com/0Q3kmAWqks
Однако желаемый транспорт становится тыквой, а деньги достаются мошеннице. МВД порекомендовало россиянам соблюдать меры информационной безопасности.
Пользователи Сети положительно восприняли креативный ролик. Многие из них особенно отметили спецэффекты и актерскую игру, назвав видео «настоящим артхаусом».