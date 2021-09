Аргентина нашла способ выплатить часть долга МВФ

Буэнос-Айрес, 23 сентября. Правительство Аргентины выплатило Международному валютному фонду (МВФ) 1,88 млрд долларов в качестве долга в рамках кредита, взятого предыдущим правительством. Об этом сообщает источник в Центральном банке страны.

Argentina has transferred $1.88 billion to the IMF, complying with the first principal payment of a record bailout https://t.co/2igMMHtURC via @markets @Pat_Gillespie — Robert Jameson (@rhjameson) September 22, 2021

Выплата была сделана на фоне переговоров с МВФ для заключения нового соглашения. Государство воспользовалось средствами, полученными в августе в рамках применения особого банковского инструмента МВФ, именуемого «Специальным правом заимствования» (SDR). Целью данного механизма является эмиссия безналичных кредитов, которые призваны покрыть ущерб, который международной экономике нанесла пандемия и её «побочные явления». Аргентина получила 4,35 миллиарда, которые почти полностью уйдут на выплату долгов МВФ.

«Правительством Аргентины была совершена оплата МВФ перед наступлением срока погашения. Полученные средства найдут отражение в международных резервах», — заявил источник, работающий в Центробанке страны, который добавил, что объем резервов находится на уровне 43,2 млрд долларов.

Южноамериканской стране теперь остается выплатить МВФ 400 млн долларов на погашение процентов в ноябре и около 1,9 млрд долларов по основной сумме в декабре.

«Аргентина показала приверженность к выполнению обязательств перед фондом», — отметил представитель МВФ Джерри Райс в своем официальном заявлении.

#Economy | IMF confirms that negotiations for a new agreement with Argentina are moving forwardhttps://t.co/ly71P4IhKA — Business & Business (@EconomyBussines) September 16, 2021

Правительство проводит переговоры с фондом с целью реструктуризации своего долга. Ситуация в стране, которая характеризуется высокой инфляцией, контролем за движением капитала, политической неопределенностью и высоким уровнем бедности, ухудшилась в результате пандемии COVID-19.

«Платеж МВФ — это выполнение нашего долга. Мы сможем двигаться вперед, если подпишем соглашение, в котором будет учитываться то, что выгодно для Аргентины», — подчеркнул министр экономики Мартин Гусман.

За последние 60 лет Аргентина около 30 раз получала финансовую помощь от МВФ. Нынешнее правительство обвиняет предыдущего президента Маурисио Макри в огромной задолженности страны. За время его правления с 2015 по 2019 годы внешний долг Аргентины вырос на 76%, а страна задолжала МВФ 44 миллиарда долларов.

Ранее в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН глава государства Альберто Фернандес раскритиковал МВФ, заявив, что займы, предоставленные Макри, являются «безответственными и токсичными».