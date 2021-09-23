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Казнить нельзя помиловать: что такое День пунктуации и как его отмечают
Общество
Казнить нельзя помиловать: что такое День пунктуации и как его отмечают
Федеральное агентство новостей  / 

Если при чтении рекламных объявлений вас неизменно коробит от отсутствующих запятых или неправильного тире, а новый онлайн-знакомый, «забывший» поставить вопросительный знак в сообщении «Как дела?», рискует не дождаться ответа, то День пунктуации — определенно ваш праздник. И пусть этот день, отмечаемый ежегодно 24 сентября, входит в перечень неофициальных праздничных дат не в России, а в США, ничто не мешает считать его интернациональным и присоединиться к празднованию во имя сохранения и повышения грамотности и чистоты родного языка. Ведь правильная расстановка знаков препинания не станет лишней для жителей любого государства. Тем более, что следует этот праздник практически сразу же за Международным днем грамотности, который отмечают 8 сентября.

Как возникла пунктуация и для чего она нужна?

Пунктуация как система знаков препинания, которая используется и в наши дни, зародилась в типографии Альдо Мануция. Именно там с применением этой системы в начале XVI века были изданы книги. Первые же знаки препинания возникли еще в III веке до н. э. и были предложены древнегреческим филологом-комедиографом Аристофаном, управлявшим в те времена Александрийской библиотекой.

С тех пор пунктуация не только неизменно сопровождает грамотную письменную речь, но и помогает людям достичь наилучшего взаимопонимания. Ведь ее главные цели — верно передать смысл написанного предложения, уточнить те или иные детали, акцентировать внимание на чем-то, оформить вопрос, добавить в повествование экспрессию, эмоции.

Идею празднования Дня пунктуации подхватили во всем мире
Федеральное агентство новостей  / 

Как возник День пунктуации и какая у него цель?

Автором идеи празднования Дня пунктуации стал американец Джефф Рубин. Трудясь в должности репортера одного из местных СМИ, Джефф чрезвычайно расстраивался, обнаруживая в газетах и других печатных изданиях досадные пунктуационные ошибки. В борьбе за красоту печатного слова он и решил основать этот неофициальный праздник, а в качестве удобной даты, недолго думая, выбрал собственный день рождения — 22 августа. Случилось это в 2004 году. Правда, позже дату празднования Дня пунктуации было решено перенести на 24 сентября, чтобы празднование приходилось на учебный год.

Главная цель праздника — информирование людей о всех достоинствах применения верной пунктуации и проведение обучающих мероприятий для всех желающих. И хотя День пунктуации и не относится к красным дням календаря, он несет в себе глубокий смысл и очень значимый посыл для всего общества — не стыдно не знать, стыдно перестать учиться.

Действительно, в устной речи мы можем без труда передать настроение, а также расставить необходимые акценты с помощью тембра голоса, громкости, пауз и интонации, при необходимости дополнив свои реплики мимикой и жестами. В письменной же речи эти выразительные средства недоступны, поэтому «полотно» текста, не разбавленное знаками препинания, будет выглядеть для читателя как словесная каша, не имеющая четкого логического начала и конца, вдобавок лишенная эмоций. А иногда отсутствие одной лишь запятой, как в знаменитом крылатом выражении «Казнить нельзя помиловать», может принести с собой два взаимоисключающих толкования одного и того же предложения. Зная это, сложно не согласиться с высокой значимостью правильной пунктуации.

Неграмотно написанные сообщения могут приводить к отсутствию взаимопонимания
pexels.com  / 

Традиции проведения праздника

День пунктуации широко празднуют в школах, университетах, библиотеках, кинотеатрах и других культурно-образовательных учреждениях. Педагоги напоминают школьникам и студентам о важности знаков препинания, проводят творческие конкурсы и викторины на знание пунктуации. Учащиеся и волонтеры с удовольствием разыгрывают миниатюрные спектакли, в основе которых лежат забавные сюжеты из жизни, связанные с пунктуацией, читают тематические стихотворения, рисуют плакаты и комиксы с ожившими знаками препинания в главных ролях. Лучшим знатокам вручают дипломы и памятные подарки. Кроме того, в этот день все желающие могут написать проверочный диктант или тестирование, чтобы проверить не только знание пунктуации, но и общую грамотность.

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