Основанная Киркоровым компания занималась организацией праздника детей Пугачевой и Галкина

Москва, 23 сентября. Певец Филипп Киркоров нежно поздравил детей артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина с днем рождения. Он указал, что праздник организовывала основанная им компания.

Артист сделал репост записи в Instagram своей бывшей супруги, которая пришла в восторг от детской вечеринки. Она оставила теплый отзыв о компании. Киркоров не смог устоять перед теплыми словам Примадонны, и эта запись появилась на его странице в Instagram.

«Поздравляю Лизу и Гарри с днем рождения и посылаю всю мою любовь замечательным деткам, которых знаю с самого рождения! Счастлив и горжусь, что компания PhillParty, когда-то основанная мной, продолжает дарить детские праздники», — написал 54-летний певец.

Киркоров анонсировал работу своего нового агентства, которое будет устраивать королевские вечеринки. По словам артиста, в первый день зимы состоится грандиозное шоу в честь юбилея его первенца Аллы-Виктории.

Пугачева и Киркоров были в официальном браке более 11 лет. Супруги развелись в 2005 году, спустя шесть лет артистка вышла замуж в пятый раз. Ее избранником стал телеведущий Галкин, который младше Примадонны более чем на 20 лет, передает «Вечерняя Москва». Исполнительница и юморист воспитывают двух детей, которые появились на свет от суррогатной матери.