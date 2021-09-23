Лолита оправдалась за отправку дочери с синдромом Аспергера к бабушке в Киев

Москва, 23 сентября. Известная певица Лолита Милявская отдала единственную дочь на воспитание матери, когда девочка была маленькой. Артистка объяснила, почему пошла на такой шаг.

Исполнительница хита «Ориентация Север» в разговоре с журналистом Антоном Красовским в шоу «Антонимы» заявила, что ее до сих пор критикуют за то, что она отвезла дочь в Киев к матери. Дело в том, что у наследницы Милявской проблемы со здоровьем — у нее диагностировали синдром Аспергера. Бабушка занималась воспитанием внучки, пока Лолита строила карьеру.

«Не таскать же мне ребенка по гастролям, убивая его нервную систему и желудок. Моя мама мне вырастила хорошую девку, и вместе мы победили многие проблемы и болезни. Но если бы я не зарабатывала, мы бы ни хрена не победили. Плевать я хотела на общественное мнение», — оправдалась 57-летняя певица.

Милявская призналась, что не видела два года дочь, которая учится во Франции. Их встреча впервые за долгое время произошла в конце июля. Причиной их долгой разлуки стали ограничения, введенные из-за коронавируса. Артистка была счастлива, увидев ребенка, и показала кадры своим поклонникам, передает «Вечерняя Москва».