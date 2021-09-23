Телеканал Shamshad TV сообщил о готовящихся «чистках» в рядах талибов

Кабул, 23 сентября. Руководство запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 в ближайшее время планирует провести своеобразную «чистку» среди своих боевиков.

Афганский телеканал Shamshad TV сообщил, что командование захвативших власть в Афганистане талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан») собираются проводить мероприятия по выявлению среди своих боевиков тех, кто совершил поступки, противоречащие принципам движения.

По данным СМИ, для проведения так называемой чистки была сформирована специальная комиссия. Так, строгое наказание грозит участникам движения за моральное разложение, коррупцию, личную вражду, совершение грабежей и преследование людей. Как уточняется, специальный указ руководства организации может быть принят в течение двух недель, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» обратилось в ООН с желанием выступить на Генассамблее. При этом МИД Германии усомнился в том, что подобный шаг принесет пользу, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.