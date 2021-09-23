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МЧС опубликовало видео с приземлившимся на гараж вертолетом в Ижевске

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 14:05
Происшествия
МЧС опубликовало видео с приземлившимся на гараж вертолетом в Ижевске
52.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ижевск, 23 сентября. Сотрудники МЧС помогли экипажу и пассажирам экстренно приземлившегося на гараж вертолета спуститься на землю. Для этого на место ЧП были направлены пожарные машины с лестницами.

Часть спасательной операции попала на видео. Сотрудники ведомства поднялись на крышу гаража, где приземлился вертолет санавиации. На опубликованных в Сети кадрах видно, как воздушное судно лежит на краю здания, а рядом с ним работают специалисты.

Вертолет, приземлившийся на территории первой республиканской больницы в Ижевске, летел из больницы города Можги. На его борту находились четыре человека — пилот, пациент и два медицинских сотрудника. На подлете к медучреждению воздушное судно, по неустановленной причине, стало заходить на вынужденную посадку.

Местом приземления пилот выбрал крышу гаража, который расположен на территории больницы. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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