МЧС опубликовало видео с приземлившимся на гараж вертолетом в Ижевске

Ижевск, 23 сентября. Сотрудники МЧС помогли экипажу и пассажирам экстренно приземлившегося на гараж вертолета спуститься на землю. Для этого на место ЧП были направлены пожарные машины с лестницами.

Часть спасательной операции попала на видео. Сотрудники ведомства поднялись на крышу гаража, где приземлился вертолет санавиации. На опубликованных в Сети кадрах видно, как воздушное судно лежит на краю здания, а рядом с ним работают специалисты.

Вертолет, приземлившийся на территории первой республиканской больницы в Ижевске, летел из больницы города Можги. На его борту находились четыре человека — пилот, пациент и два медицинских сотрудника. На подлете к медучреждению воздушное судно, по неустановленной причине, стало заходить на вынужденную посадку.

Местом приземления пилот выбрал крышу гаража, который расположен на территории больницы. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.