Вассерман объяснил, почему мировой экономике не нужно опасаться кризиса в Китае

Миру стоит опасаться не проблем в экономике Китая, а возможного кризиса в Соединенных Штатах, живущих в долг. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил опасения экспертов по поводу того, что банкротство китайской строительной компании China Evergrande Group может вызвать цепную реакцию, которая приведет к мировому финансовому кризису по типу 2008 года.

«Кризис в Китае возник из-за того, что свободный рынок всегда порождает «пузыри». Стоит какой-то отрасли показать большую прибыль, чем в среднем по рынку, в нее тут же устремляется поток инвестиций, и отрасль довольно быстро развивается сверх реальных потребностей. Это постоянная закономерность, регулярно и надежно порождающая кризисы», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что экономика Поднебесной позволяет не бояться проблем вроде нынешних в строительном секторе.

«В данном случае события представляются мне не слишком опасными. У Пекина колоссальные финансовые резервы. Их достаточно, чтобы купировать любой «пузырь». Финансовые власти Китая, думаю, прекрасно сознают опасность и найдут способ ее устранить», — пояснил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

В завершение он добавил, что подлинной угрозы миру стоит ожидать от экономики США, где кризис в конце концов случится.

«В Соединенных Государствах Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) главная проблема не «пузыри» в конкретных отраслях, а жизнь всей страны в долг. Из-за этого резервов, способных сократить кризис, просто нет. Соответственно, любая проблема на конкретном направлении становится общей», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал о планах Китая по освоению космоса. По его словам, намерения Пекина развернуть на орбите Земли солнечную электростанцию могут стать лишь первым шагом на пути создания комплекса лабораторий и производств.