Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 16:04
16:02
Общество
Синоптики Гисметео предупредили россиян о наступлении ранней зимы
16:01
Происшествия
Силовики выяснят обстоятельства подозрительной смерти грудничка в Одинцово
16:01
Экономика
Прибыль мирового автопрома сократится на 210 млрд долларов из-за нехватки микросхем
16:00
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем может быть связана отставка вице-премьера Крыма
15:58
Армия
Учебный корабль «Смольный» зайдет в порт Североморска в конце сентября
15:56
Происшествия
Полиция задержала в Гатчине родителей девочки, попавшей в больницу с переломами ребер
15:54
Общество
Привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Финляндию без ПЦР-тестов
15:53
Весь мир
Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
15:51
Происшествия
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в московских клиниках
15:51
Хорошие новости России
Ученые Института теплофизики в Новосибирске создали экологичную горелку для сжигания масел
Все новости

Вассерман объяснил, почему мировой экономике не нужно опасаться кризиса в Китае

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 14:45
Экономика
Вассерман объяснил, почему мировой экономике не нужно опасаться кризиса в Китае
ПолитЭксперт  / 

Миру стоит опасаться не проблем в экономике Китая, а возможного кризиса в Соединенных Штатах, живущих в долг. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил опасения экспертов по поводу того, что банкротство китайской строительной компании China Evergrande Group может вызвать цепную реакцию, которая приведет к мировому финансовому кризису по типу 2008 года.

«Кризис в Китае возник из-за того, что свободный рынок всегда порождает «пузыри». Стоит какой-то отрасли показать большую прибыль, чем в среднем по рынку, в нее тут же устремляется поток инвестиций, и отрасль довольно быстро развивается сверх реальных потребностей. Это постоянная закономерность, регулярно и надежно порождающая кризисы», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что экономика Поднебесной позволяет не бояться проблем вроде нынешних в строительном секторе.

«В данном случае события представляются мне не слишком опасными. У Пекина колоссальные финансовые резервы. Их достаточно, чтобы купировать любой «пузырь». Финансовые власти Китая, думаю, прекрасно сознают опасность и найдут способ ее устранить», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман объяснил, почему мировой экономике не нужно опасаться кризиса в Китае
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

В завершение он добавил, что подлинной угрозы миру стоит ожидать от экономики США, где кризис в конце концов случится.

«В Соединенных Государствах Америки (Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) главная проблема не «пузыри» в конкретных отраслях, а жизнь всей страны в долг. Из-за этого резервов, способных сократить кризис, просто нет. Соответственно, любая проблема на конкретном направлении становится общей», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал о планах Китая по освоению космоса. По его словам, намерения Пекина развернуть на орбите Земли солнечную электростанцию могут стать лишь первым шагом на пути создания комплекса лабораторий и производств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Вассерман объяснил, почему мировой экономике не нужно опасаться кризиса в Китае
китай экономика кризис вассерман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru