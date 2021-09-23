Star Парад. Дмитрий Быковский о детях, театре, кино и домашнем квасе

Гостем нового выпуска программы «Star Парад» с Даной Борисовой стал самый народный актер театра и кино Дмитрий Быковский.

Дмитрий Быковский для многих из нас известен по роли сотрудника полиции Евгения Иванова («Джексона») в телесериале «Ментовские войны». Образ справедливого, отважного и настоящего героя полюбился миллионам россиян. 11 сезонов «Джексон» боролся с преступным миром, однако после исчез с экранов. Актер Дмитрий Быковский решил, что киноэпопеей пора завязать.

Он пробует себя в других направлениях, например, в дубляже. Именно голосом Быковского говорит степенный и мудрый персонаж Ильи Муромца в известных мультфильмах о «Трех богатырях».

В интервью Дане Борисовой Дмитрий рассказал о своем творческом пути, воспитании детей, семье, а также, как приготовить домашний квас.