США за счет AUKUS завершают построение контуров противостояния с Китаем

Если рассматривать вновь образованный трехсторонний военный блок AUKUS безотносительно к европейской проблематике, тогда мы можем уверенно говорить, что его единственное направление — это построение некой линии обороны, необходимой для локализации военной экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а вернее, завершение принципиального создания такой обороны.

Новый блок подвел черту под обсуждениями относительно дальнейшего будущего американских попыток остановить расширение влияния Пекина на прилегающие территории. Если еще несколько лет назад в Вашингтоне не могли сделать окончательных выводов о масштабах китайской экспансии, то сейчас, очевидно, понимание пришло. А вместе с ним пришло и осознание того, какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить в регионе собственное влияние.

AUKUS -- a new trilateral security partnership among Australia, the UK and the US -- has left some friends and foes of the trio fuming. While France angrily recalled ambassadors from Washington and Canberra, China denounced it as irresponsible.



Illustration by RFA's Rebel Pepper pic.twitter.com/OqkCjlEYJ2 — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) September 20, 2021

Что интересно, в новом военном блоке представлены только страны, имеющие англосаксонские корни. При том, исходя из существующих военно-политических раскладов, участие в блоке таких государств, как Япония, Тайвань и Филиппины, было бы достаточно естественно. Однако создатели AUKUS, видимо, имеют на этот счет иное мнение.

Нет никаких указаний на то, что «азиатские» потенциальные участники блока не будут привлечены в альянс на каких-нибудь союзнических или партнерских началах. Что более вероятно, в будущем эти страны могут сами изъявить желание вступить в новый военно-политический блок -- конечно, на иных условиях, чем те, которые распространяются на страны-создатели.

И если с Японией все понятно и ее отсутствие в блоке даже вызывает удивление, то относительно Тайваня не все так просто. Ясно, что открытое вступление этого островного государства в новое объединение нарушит некие границы в отношениях между Китаем и США, так как чисто технически это может позволить Вашингтону разместить на острове элементы своих вооруженных сил – что недопустимо с точки зрения Пекина. Следовательно, привлечение Тайбэя к данному проекту, скорее всего, будет носить негласный характер. Тем более, что в стратегической перспективе остров может выступать в качестве некой «красной тряпки» для Пекина и служить целям обоюдного регулирования отношений с США, накаляя или остужая уровень в зависимости от складывающихся политических условий.

Aukus will ensure that China’s aggressive behaviour towards Taiwan and its neighbours will not go unchecked | #IPAC ???????? co-chair @MPIainDS writes for The i Newspaper.

https://t.co/GfqXqFnZ14 — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) September 17, 2021

Однако вернемся к США. Проблема сдерживания КНР в какой-то момент времени вышла на такой уровень, что военное командование, не располагающее специально выделенными для этого ресурсами, предложило провести кардинальное переформирование корпуса морской пехоты, придав ему неведомый ранее функционал. Отныне, по замыслу военного руководства, имеющиеся в распоряжении ВМС США четыре дивизии морской пехоты (три развернутые и одна резервная) должны утратить свой наступательный потенциал и, получив новое вооружение, перейти к решению задач береговой обороны, если использовать российскую терминологию.

Для этого из состава дивизий были изъяты танки и некоторое тяжелое вооружение. Вместо наступательного «сухопутного» вооружения морские пехотинцы получают береговые ракетные комплексы, которые позволят уничтожать надводные морские цели — то есть делать то, чем раньше американская морская пехота никогда не занималась. Вместе с этим подразделения морской пехоты будут дислоцированы на линии островов, отделяющих Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря от Тихого океана.

Подобное построение боевого порядка, по мнению американского военного командования, должно привести к созданию условий, при которых китайский военно-морской флот будет заперт в регионе без возможности выхода в океан. Впрочем, у Китая есть чем ответить, из-за чего подобная позиция оборонного ведомства США вызывает в Пекине скорее недоумение, чем опасение.

The announcement of the new anti-China military alliance forged between Australia, Britain and the US – AUKUS – is an aggressive move which threatens peace and stability in the Pacific region.



We say #NoColdWar - China is not our enemy. pic.twitter.com/ymyICQayWZ — No Cold War Britain (@NCWBritain) September 16, 2021

А вот создание военного альянса вызвало реакцию куда более серьезную, потому что такое объединение влечет за собой и экономическую составляющую. Например, в Пекине уже подумывали о пересмотре своего отказа от закупки угля в Австралии, но сейчас, вероятно, Поднебесной придется отказаться от мысли наладить угольно-торговые отношения даже в условиях дефицита этого вида топлива.

This is a big step forward for the climate- and about time too. It also has big implications for Australia, no one can keep pretending coal has *any* future.https://t.co/9Uw2kLnDlB — Extinction Rebellion Australia (@XRebellionAus) September 21, 2021

Ясно, что есть множество других составляющих, урегулировать которые после создания AUKUS уже не представляется возможным. И не только между Китаем и участниками блока, но и с другими странами, которые потенциально могут занять сторону альянса.

Так что Штаты созданием нового военного объединения фактически замкнули кольцо окружения вокруг КНР в попытках сохранить свою главенствующую мировую роль. Что будет дальше — покажет время.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.