Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с индийским и китайским коллегами

Москва, 23 сентября. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел двусторонние встречи с коллегами из Индия и Китая в рамках учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021».

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, во время встречи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэном Герасимов поблагодарил Пекин за высокое китайское представительство в различных российских мероприятиях, организованных в 2021 году. При этом стороны подтвердили готовность «максимально эффективно задействовать наработанный потенциал» для дальнейшего сближения. В рамках диалога с начальником Генштаба ВС Индии Бипином Раватом Герасимов также высоко оценил сотрудничество между государствами.

Ранее Герасимов призвал страны ШОС объединиться против террористической угрозы. Он отметил, что на сегодняшний день боевики все активнее используют беспилотные летательные аппараты и даже биологическое оружие. Это, по его словам, требует особого внимания.