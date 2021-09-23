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Франция будет добиваться от Австралии компенсации за сорванный контракт по подлодкам
Политика
Франция будет добиваться от Австралии компенсации за сорванный контракт по подлодкам
facebook.com  /  Marine Nationale

Париж, 23 сентября. Французская судостроительная корпорация Naval group будет добиваться от властей Австралии компенсации из-за разрыва контракта на поставку подводных лодок.

Директор корпорации Пьер Эрик Поммелле в интервью изданию Le Figaro заявил, что Naval group недавно начала полную оценку издержек, которые в ближайшее время будут направлены австралийским властям. По его словам, Австралия в одностороннем порядке разорвала договор, поэтому в сложившейся ситуации нет вины французской компании.

«За этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической "демобилизацией" инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», — уточнил он.

Пьер Эрик Поммелле подчеркнул, что Канберра к настоящему времени подписала и оплатила два контракта на сумму в 840 миллионов евро. При этом он не стал уточнять, какую именно сумму компенсаций хочет получить Париж.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что формирование союза США, Британии и Австралии шокировало членов НАТО и унизило Францию. Главы дипломатических ведомств ЕС также осудили разрыв договора по подводным лодкам, передает телеканал «360».

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австралия франция подлодки
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