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Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открыт на севере сирийской провинции Деръа
Весь мир
Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открыт на севере сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Деръа, 23 сентября. Полицейский участок населенного пункта Дахиль сирийской провинции Деръа начал прием оружия и регистрацию боевиков и дезертиров, решивших добровольно сдаться официальным властям. Десятки из них уже воспользовались открывшейся возможностью и явились с повинной.

Аналогичные процессы ранее были запущены в районе Деръа аль-Балад административного центра провинции, городах Аль-Музейриб, Аль-Ядуда, Тафас. На этих территориях развернуты подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) для предотвращения новой вспышки насилия, массово наблюдавшегося в провинции с конца июля.

Ситуация в регионе обострилась, когда активизировавшиеся в Деръа бандформирования провели серию атак на позиции правительственных войск. Сами боевики назвали это ответом на масштабную кампанию местных силовиков, которые в целях предотвращения разгула бандитизма провели аресты лиц, подозреваемых в грабежах, похищениях и убийствах мирных жителей. 

Впоследствии радикалы осели в районе Деръа аль-Балад, а Сирийская Арабская Армия, стянув к столице провинции подкрепление, была вынуждена начать полномасштабную операцию по усмирению боевиков.

После привлечения правительством военных подразделений произошел ряд боестолкновений, в основной своей массе прекратившихся после подписания мирных соглашений при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ). Сейчас боевых действий в Деръа не ведется, а над ранее неподконтрольными районами подняты флаги Сирии. Возобновившие в них работу полицейские участки проводят регистрацию сдавшихся и принимают их оружие.

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сирия деръа
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