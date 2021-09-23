Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открыт на севере сирийской провинции Деръа

Деръа, 23 сентября. Полицейский участок населенного пункта Дахиль сирийской провинции Деръа начал прием оружия и регистрацию боевиков и дезертиров, решивших добровольно сдаться официальным властям. Десятки из них уже воспользовались открывшейся возможностью и явились с повинной.

Аналогичные процессы ранее были запущены в районе Деръа аль-Балад административного центра провинции, городах Аль-Музейриб, Аль-Ядуда, Тафас. На этих территориях развернуты подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) для предотвращения новой вспышки насилия, массово наблюдавшегося в провинции с конца июля.

SAA ???????? and Russians ???????? in Daraa, The peace agreement is moving forward. pic.twitter.com/lDxvNGyadP — SAM ???????? (@SAMSyria0) September 21, 2021

Ситуация в регионе обострилась, когда активизировавшиеся в Деръа бандформирования провели серию атак на позиции правительственных войск. Сами боевики назвали это ответом на масштабную кампанию местных силовиков, которые в целях предотвращения разгула бандитизма провели аресты лиц, подозреваемых в грабежах, похищениях и убийствах мирных жителей.

Впоследствии радикалы осели в районе Деръа аль-Балад, а Сирийская Арабская Армия, стянув к столице провинции подкрепление, была вынуждена начать полномасштабную операцию по усмирению боевиков.

После привлечения правительством военных подразделений произошел ряд боестолкновений, в основной своей массе прекратившихся после подписания мирных соглашений при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ). Сейчас боевых действий в Деръа не ведется, а над ранее неподконтрольными районами подняты флаги Сирии. Возобновившие в них работу полицейские участки проводят регистрацию сдавшихся и принимают их оружие.