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Супермодель Линда Евангелиста объяснила резкий набор веса

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 13:45
Шоу-бизнес
Супермодель Линда Евангелиста объяснила резкий набор веса
Global Look Press  /  Деннис Ван Тин / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 23 сентября. Известная канадская модель Линда Евангелиста раскрыла правду о резких изменениях в фигуре. Она уверена, что поправилась из-за процедуры по откачке жира.

Супермодель опубликовала на странице в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о проблемах с весом. Манекенщица убеждена, что популярная процедура похудения превратила ее в затворницу. На протяжении нескольких лет она стыдилась выйти на улицу с новыми формами.

«Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq (метод сжигания жира. — Прим. ФАН), которая сделала прямо противоположное тому, что обещала», — объяснила 56-летняя модель.

Как утверждает знаменитость, вместо уменьшения жира процедура увеличила жировые клетки. Евангелиста вновь обратилась за помощью к медикам, чтобы исправить ошибку. После двух корректирующих процедур результата не последовало. За несколько лет она резко набрала вес.

Не только иностранные звезды сталкиваются с некачественными медицинскими услугами, но и российские. Актриса Ольга Машная в свое время обратилась к пластическому хирургу, чтобы откачать жир с живота. Операция прошла неудачно.

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