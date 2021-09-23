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Песков заявил, что дословно не ознакомлен с выступлением Зеленского на ГА ООН

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 14:18
Политика
Песков заявил, что дословно не ознакомлен с выступлением Зеленского на ГА ООН
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Москва, 23 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что дословно не знает выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

В своем выступлении в Нью-Йорке Зеленский процитировал российского лидера Владимира Путина.

«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее Зеленский во время речи попытался процитировать Путина, однако неверно вспомнил условия выступления. Он привел слова об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, причем сделал это на русском языке. По его словам, российский лидер сказал эти слова в Мюнхене в 2007 году. Однако цитата не имеет отношения к мюнхенской речи: в действительности Путин выступил с этими словами на ГА ООН в шесть лет назад.

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