Кандидат в канцлеры Германии Бербок заявила о причастности Москвы к росту цен на газ

Берлин, 23 сентября. Россия наращивает политическое давление и манипулирует ценами на топливо, полагает кандидат в канцлеры ФРГ от «Зеленых» Анналена Бербок.

Немецкий политик в беседе с журналистами немецкого редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что Россия якобы манипулирует стоимостью газа, прибегает к шантажу в вопросе поставок.

Бербок считает необходимым направить Москве сигнал о необходимости соблюдать контрактные обязательства. По ее мнению, Германия нуждается в более значительных газовых резервах, чем сейчас. Кандидат в канцлеры также обвиняет в текущем положении дел Социал-демократическую партия Германии и блок ХДС/ХСС.

«Расплачиваться будут клиенты в Германии, которые столкнутся с повышением цен на газ или даже будут вынуждены сидеть в холоде», — заявила она.

Минэкономики ФРГ ранее выступило с опровергающим заявлением. Представитель энергетического ведомства Сузанне Унград заверила, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства по контрактам.