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Кандидат в канцлеры Германии Бербок заявила о причастности Москвы к росту цен на газ

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 13:37
Экономика
Кандидат в канцлеры Германии Бербок заявила о причастности Москвы к росту цен на газ
Global Look Press  /  Hartung via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Берлин, 23 сентября. Россия наращивает политическое давление и манипулирует ценами на топливо, полагает кандидат в канцлеры ФРГ от «Зеленых» Анналена Бербок.

Немецкий политик в беседе с журналистами немецкого редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что Россия якобы манипулирует стоимостью газа, прибегает к шантажу в вопросе поставок.

Бербок считает необходимым направить Москве сигнал о необходимости соблюдать контрактные обязательства. По ее мнению, Германия нуждается в более значительных газовых резервах, чем сейчас. Кандидат в канцлеры также обвиняет в текущем положении дел Социал-демократическую партия Германии и блок ХДС/ХСС.

«Расплачиваться будут клиенты в Германии, которые столкнутся с повышением цен на газ или даже будут вынуждены сидеть в холоде», — заявила она.

Минэкономики ФРГ ранее выступило с опровергающим заявлением. Представитель энергетического ведомства Сузанне Унград заверила, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства по контрактам.

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