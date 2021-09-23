Герасимов призвал страны ШОС объединиться против террористической угрозы

Оренбург, 23 сентября. Страны Шанхайской организации сотрудничества должны объединиться против террористической угрозы, а также новых тактик боевиков, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В этой связи он отметил, что на сегодняшний день террористы все активнее используют беспилотные летательные аппараты и даже биологическое оружие. Это, как подчеркивает Герасимов, требует особого внимания.

«Необходимо отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия», — сказал он в рамках учений «Мирная миссия — 2021».

Международные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия — 2021» проходят с 20 по 24 сентября. В рамках операции участники обменяются опытом противодействия новой тактике боевиков, а также предотвращения различных терактов. Ранее, как передает телеканал «360», Россия и Белоруссия также провели масштабные учения «Запад-2021».