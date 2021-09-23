Из-за пандемии COVID-19 церемония вручения Нобелевской премии изменит формат в 2021 году

Стокгольм, 23 сентября. Церемония вручения Нобелевских премий в 2021 году не будет проводиться в Стокгольме на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

По сообщениям Фонда Нобеля, вручение премии пройдет на родине лауреатов. Однако в стокгольме проведут церемонию для местной публики.

«Думаю, что все хотят, чтобы пандемия закончилась, но этого пока не произошло», — заявил исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

Он отметил, что Нобелевская премия — это глобальный феномен. Ежегодно объявляются имена лауреатов, которые проживают в различных частях мира. Так, неопределенность вокруг ситуации вынудила организаторов мероприятия изменить традиционный формат вручения награды. Объявление лауреатов состоятся с 4 по 11 октября, вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.

Как ранее сообщалось, прошедшая церемония «Эмми» стала самой рейтинговой за три года. Интерес зрителей к событию начал расти впервые за этот период.