Аналитики ВЦИОМ заявили, что почти 30% россиян проводят в соцсетях более трех часов в день

Москва, 23 сентября. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, сколько времени тратят россияне на социальные сети и мессенджеры.

В ходе исследований оказалось, что почти каждый третий россиянин, а именно 29%, тратит на виртуальное пространство более трех часов в день. Еще 16% — от двух до трех часов.

25% респондентов признались, что «зависают» в интернете на один-два часа. И только 9% россиян тратят на это менее получаса ежедневно. Самыми популярными социальными сетями и мессенджерами в России являются WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%).

Также стало известно, что среди российской аудитории наибольший интерес вызывают материалы, посвященные событиям в стране и мире (49%), политике (42%), и образованию (39%).

ВЦИОМ ранее провел опрос, который показал, что почти половина россиян хочет видеть отечественное ПО на своих гаджетах. Отечественное ПО вместо зарубежного чаще всего выбирали граждане старше 60 лет.