Политические партии Ливии определили принципы для успеха выборов

Триполи, 23 сентября. Девять ливийских политических партий определили четыре основных принципа для успешного проведения избирательного процесса, намеченного на 24 декабря.

В совместном заявлении организации подтвердили стремление к «формированию единого, независимого, суверенного и управляемого законом государства, граждане которого в равной степени пользуются своими полными правами».

Для обеспечения перехода к демократии согласован ряд пунктов. Первый гласит, что гражданские и политические права не являются предметом дискуссий. Второй касается проведения парламентских и президентских выборов в назначенную дату в соответствии с дорожной картой, итогами берлинской конференции и резолюциями Совета Безопасности.

Третий принцип — не препятствовать осуществлению права народа избирать главу государства в соответствии с законодательством. Фракции в этой связи указали на важность мирной передачи власти и недопущения авторитаризма.

Четвертый заключается в становлении общественного правосудия и обеспечении участия политических партий в парламентских выборах. Это является гарантией демократических преобразований в стране.

Заявление появилось на фоне призывов к переносу плебисцита. Высший государственный совет (ВГС), транслирующий позицию «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ), считает невозможным проведение избирательного процесса в нынешних условиях.