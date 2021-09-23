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Токаев: силовые структуры Казахстана готовы к локализации кризисных ситуаций в регионе
Армия
Токаев: силовые структуры Казахстана готовы к локализации кризисных ситуаций в регионе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 23 сентября. Подразделения силовых структур Казахстана готовы локализовать кризисные ситуации, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Военно-политическая обстановка в регионе осложнилась, но силовые подразделения Казахстана готовы реагировать на них, сообщил Токаев. Он побывал с визитом на оперативно-стратегических командно-штабных учениях «Отпантау-2021». Они проходят в Мангистауской области страны.

Токаев обратил внимание на высокий уровень подготовки личного состава армии Казахстана. Солдаты и офицеры демонстрируют хорошие результаты в ходе тренировок различного уровня, включая и международные. Казахстанские войска будут эффективны и в условиях настоящего боя, подчеркнул глава государства.

Военнослужащие ВС Казахстана также принимают участие в маневрах «Мирная миссия — 2021» под Оренбургом. Совместно с солдатами из армий стран Шанхайской организации сотрудничества бойцы уничтожили крупную группировку условных террористов.

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Казахстан учения токаев
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