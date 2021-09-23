Sina: российские «Белые лебеди» стали ночным кошмаром для ВВС США

Пекин, 23 сентября. США называют американский B-1 лучшим бомбардировщиком в мире, но он не сравнится по характеристикам с российским Ту-160 «Белый лебедь», пишет Sina.

Ту-160 представляет собой гиперзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым большим и самым мощным среди аналогов. Более того, «Белый лебедь» — это самый скоростной бомбардировщик из тех, что находятся на вооружении. Не удивительно, что самолет стал ночным кошмаром для ВВС США, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«Несмотря на то, что американский самолет B-1 претендует на звание бомбардировщика номер один в мире, он не может сравниться с Ту-160 по бомбовой нагрузке и дальности полета», — говорится в публикации.

Авторы напомнили, что совсем недавно Пентагон поднял в воздух два истребителя F-35 для сопровождения «Белого лебедя», но российский самолет попросту ушел от них на форсаже.

Ранее два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ совершили плановый восьмичасовой полет над акваторией Балтийского моря. На отдельных участках пути их сопровождали истребители F-16 итальянских и датских ВВС, F-18 ВВС Финляндии, SaabJAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие воздушные суда. Кроме того, как передает телеканал «360», «Белые лебеди» отработали пуски ракет в Арктике.