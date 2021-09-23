Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 14:34
14:32
Происшествия
Спасатели более пяти часов добирались до места крушения Ан-26 под Хабаровском
14:31
Экономика
Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России
14:31
Общество
Диетолог Гинзбург заявил, что головную боль может побороть острая пища
14:30
Общество
Фонд борьбы с репрессиями получил видеодоказательства пыток в американской тюрьме
14:29
Общество
Диетолог Эми Гудсон объяснила пользу груш для здоровья
14:28
Политика
В устав ЯНАО внесли запрет на иностранное гражданство для губернаторов и депутатов
14:26
Общество
МВД предупредило россиян о мошенниках креативным видео с обманутой блондинкой
14:26
Происшествия
Спасение людей из «лифта-убийцы» в Москве попало на видео
14:18
Шоу-бизнес
Основанная Киркоровым компания занималась организацией праздника детей Пугачевой и Галкина
14:13
Весь мир
Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открыт на севере сирийской провинции Деръа
Все новости

Sina: российские «Белые лебеди» стали ночным кошмаром для ВВС США
Армия
Sina: российские «Белые лебеди» стали ночным кошмаром для ВВС США
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Пекин, 23 сентября. США называют американский B-1 лучшим бомбардировщиком в мире, но он не сравнится по характеристикам с российским Ту-160 «Белый лебедь», пишет Sina.

Ту-160 представляет собой гиперзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым большим и самым мощным среди аналогов. Более того, «Белый лебедь» — это самый скоростной бомбардировщик из тех, что находятся на вооружении. Не удивительно, что самолет стал ночным кошмаром для ВВС США, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«Несмотря на то, что американский самолет B-1 претендует на звание бомбардировщика номер один в мире, он не может сравниться с Ту-160 по бомбовой нагрузке и дальности полета», — говорится в публикации.

Авторы напомнили, что совсем недавно Пентагон поднял в воздух два истребителя F-35 для сопровождения «Белого лебедя», но российский самолет попросту ушел от них на форсаже.

Ранее два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ совершили плановый восьмичасовой полет над акваторией Балтийского моря. На отдельных участках пути их сопровождали истребители F-16 итальянских и датских ВВС, F-18 ВВС Финляндии, SaabJAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие воздушные суда. Кроме того, как передает телеканал «360», «Белые лебеди» отработали пуски ракет в Арктике.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sina: российские «Белые лебеди» стали ночным кошмаром для ВВС США
сша вкс рф ту-160 ввс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru