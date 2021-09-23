Фонд борьбы с репрессиями проводит первую международную онлайн-конференцию

В четверг, 23 сентября, с 13:00 проходит первая международная онлайн-конференция, организованная Фондом борьбы с репрессиями. Обсуждение посвящено актуальным на сегодня проблемам в области международного права: ошибкам в работе правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, а также незаконным задержаниям и экстрадиции граждан.

В программе форума принимают участие известные правозащитники, члены Международного комитета защиты прав человека. Свои доклады представляют руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, журналистка и член Совета по правам человека Ева Меркачева, директор и главный редактор независимого финского ИА UMV-Lehti Янус Путконен и другие.

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Эксперты обсуждают главные болевые точки современного понятия прав человека: как расизм и национализм влияет на работу правопорядка в развитых странах, чем обусловлено систематическое нарушение свобод человека и как глобализм влияет на политические гонения и произвол в мире. Специалисты затронут и особенно актуальный для россиян вопрос: как бороться с участившимися случаями ареста наших граждан за рубежом и какими силами бороться за их возращение на Родину.

По завершении мероприятия участниками форума будет разработан и опубликован совместный Меморандум, а также созданы петиции для отправки в ООН и правительствам стран, где фиксируются регулярные случаи нарушения прав граждан.

Конференция продлится до 19:00 по московскому времени. Для того, чтобы принять участие в форуме, необходимо связаться с организаторами по электронной почте: contact@fondfbr.ru или miraterada@fondfbr.ru.