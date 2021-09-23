Отдел кадров есть в структуре каждого предприятия и компании с численностью сотрудников более 30 человек. А значит, профессия специалиста по кадрам остается востребованной на рынке труда.

Чем занимаются кадровики на предприятиях? В чем плюсы и минусы профессии? Что нужно знать и где учиться, чтобы претендовать на эту должность? И сколько можно зарабатывать на старте карьеры и в ее прогрессе? Об особенностях обучения на специалиста по кадрам и тонкостях профессии читайте в обзоре ФАН.

Специалист по кадрам: профессия или должность

Согласно действующему законодательству специалист по кадрам ― это профессия. Она включена в Общероссийский классификатор профессий, а также входит в квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов (ЕКС).

Ее нормы, требования к квалификации сотрудников и задачи, которые они должны выполнять, установлены профессиональным стандартом. На современном рынке труда такие специалисты именуются:

инспекторами по кадрам или персоналу;

специалистами по кадровому делопроизводству или кадровому документообороту, обеспечению работы с персоналом.

Основная задача кадровика ― ведение кадрового документооборота. При этом его работа связана не только с бумагами: при оформлении документов и выполнении повседневных задач он тесно общается с другими сотрудниками и руководством компании.

Федеральное агентство новостей /

Обязанности кадровика

Перечень обязанностей, которые должен выполнять специалист по кадрам, определен российским законодательством. Он принят постановлением Министерства труда РФ в 1998 году, и согласно этому документу осуществляется обучение специалистов по кадрам в высших учебных заведениях. Дополнительные нормы и требования могут быть включены в должностную инструкцию на предприятии.

Среди основных обязанностей сотрудника выделяют следующие:

Обеспечение предприятия кадрами требуемых специальностей и квалификаций. Для этого кадровик участвует в поиске сотрудников, их отборе и консультациях, взаимодействует с центрами занятости и кадровыми агентствами, средними и высшими учебными заведениями региона, города, откуда привлекает молодых специалистов. Ведение кадровой документации. Принимает участие в составлении структуры персонала предприятия, должностных инструкций. Ведет всю документацию, связанную с приемом на работу, переводом и увольнением сотрудников. Документирует факты повышения квалификации, прохождения аттестации. Заполняет трудовые книжки, готовит приказы и распоряжения. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности. Обеспечивает хранение трудовых книжек. Готовит бумаги для назначения льгот, компенсаций и пенсий. Ведет банк данных предприятия о персонале, своевременно вносит в него информацию. Помощь в адаптации новых сотрудников. Помогает вновь принятым коллегам вникнуть в их должностные обязанности, «влиться» в трудовой коллектив. Повышение квалификации персонала. Оценивает необходимость получения новых квалификационных навыков и знаний среди сотрудников. Организует их участие в курсах повышения квалификации, образовательных программах. Поддержание трудовой дисциплины. Контролирует трудовую дисциплину в компании, анализирует выполнение правил внутреннего распорядка сотрудниками. Работает с «ненадежными» кадрами.

Так как перечень должностных обязанностей кадровика велик, даже в небольших компаниях их могут делить среди двух-трех специалистов или делегировать другим сотрудникам, связанным с работой кадровой службы. Например, менеджеру по HR. Его работа в меньшей степени связана с организацией документооборота компании, и в большей ― с отбором персонала, организацией его обучения, созданием корпоративной культуры компании.

Также обязанности могут быть распределены по кругу задач:

один кадровик ведет только трудовую документацию;

другой прошел дополнительное обучение и занимается только вопросами охраны труда;

третий контролирует соблюдение трудового законодательства, готовит внутреннюю кадровую документацию компании, представляет ее интересы в суде о трудовых спорах.

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Что должен знать кадровик

Специалист должен досконально разбираться в трудовом законодательстве и регулярно отслеживать его изменения, обязан знать нормативные акты в сфере управления персоналом. Также обязательный «багаж знаний» должен включать:

понимание структуры, штата предприятия, его специализации и перспектив развития;

понимание способов обеспечения компании кадрами;

знание положения об аттестации сотрудников;

порядок назначения на должность, перевода, увольнения сотрудников, оформления выхода на пенсию, получения льгот;

технику ведения банка данных о сотрудниках на предприятии;

порядок составления отчетности.

Поэтому образование специалиста по кадрам должно быть средним специальным или высшим по специальностям:

управление персоналом;

делопроизводство кадровой службы;

юриспруденция.

Работодатели традиционно отдают предпочтение соискателям с высшим образованием по профилю со стажем работы от трех лет.

Если стажа нет, это не станет препятствием к трудоустройству: даже в небольших компаниях соискателя без стажа примут на работу при наличии вакансии в отделе кадров. При этом должность специалиста по кадрам в начале карьеры предпочтительней, чем руководителя отдела. Если есть «старший» и более опытный коллега, освоить практические навыки профессии получится проще и быстрее.

Одно из требований к специалистам по кадрам, заявленное единым классификатором профессий, — знание основ психологии и социологии труда. По этой причине, идеальный кадровик, с точки зрения работодателя, обладает двумя образованиями: в сфере юриспруденции или управления кадрами и психологии.

Как стать специалистом по кадрам — курсы с нуля

Требования профессии таковы, что окончив лишь курсы, стать профессионалом в этой области невозможно. Требуется высшее или среднее специальное образование. При этом наличие юридического образования открывает широкие перспективы для трудоустройства в отдел кадров, а при окончании профильных курсов позволяет претендовать на должность руководителя отдела кадров в средней и крупной компании.

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Плюсы и минусы профессии специалист по кадрам

Кадровик работает в офисе, поэтому работу считают комфортной, «непыльной». Рабочий день нормирован и составляет восемь часов, продолжительность рабочей недели стандартная — «пятидневка». Можно планировать выходные и отпуск по своему усмотрению. Социальный пакет во многом зависит от работодателя: официальное трудоустройство и «белая» зарплата автоматически обеспечивают оплачиваемые больничные и продолжительность отпуска не менее 28 дней.

Несмотря на то, что кадровик работает с бумагами, его трудовые обязанности подразумевают регулярное общение с коллегами и другими сотрудниками компании. Он ежедневно контактирует с бухгалтером, юристом, с руководителем компании, с другими сотрудниками, которым потребовалась помощь кадровика. Эта профессия требует частых контактов с людьми, а значит, специалист должен обладать такими навыками, как:

коммуникабельность;

стрессоустойчивость;

настойчивость.

К минусам можно отнести следующие нюансы профессии:

Обилие документации. Вести, заполнять ее необходимо аккуратно. Если будет допущена ошибка, в дальнейшем это может стать причиной сложностей и даже судебных тяжб. Документов в работе кадровика всегда много. Нередко, чтобы держать бумаги в порядке, приходится работать внеурочно или брать документы домой «на выходные». Необходимость работать в режиме многозадачности. Рабочий день кадровика насыщен. Ему нужно ответить на вопросы руководителя, сбегать на совещание, оформить бумаги о приеме на работу, проконсультироваться с юристом… Чем больше численность сотрудников на предприятии и выше текучесть кадров, тем больше времени требует ведение документооборота. Такой насыщенный ритм работы может выдержать не каждый. Необходимость развития в «смежных» отраслях. Как правило, руководители дают «дополнительную» нагрузку на кадровиков: охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, закупочная деятельность. Дополнительные виды деятельности редко учитываются при расчете зарплаты.

Несмотря на то, что «дополнительная нагрузка» кажется избыточной, обучаться эти навыкам, тем более за счет работодателя, стоит. Специалистов, обладающих большим запасом профессиональных навыков, ценят на рынке труда. Они открывают перспективы успешного трудоустройства в крупную компанию.

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Зарплата специалиста по кадрам

Уровень заработной платы сильно зависит от региона и типа компании, где трудится специалист. В бюджетной сфере зарплата начинающего кадровика может составлять от 12 тысяч рублей. Специалист с опытом может претендовать на 20–25 тысяч рублей.

В компаниях бизнес-сектора и на предприятиях уровень зарплат выше. Опытный кадровик может получать от 40 тысяч рублей в качестве сотрудника отдела и до 70–80 тысяч рублей в качестве руководителя. Карьерный рост можно продолжить в более крупной компании или частном кадровом агентстве. Зарплата опытного руководителя здесь может составлять до 120 тысяч рублей.