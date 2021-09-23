Все больше россиян мечтают о получении паспорта другой страны. Яркое подтверждение — рост специализированных интернет-сайтов и агентств, предлагающих услугу оформления вида на жительство, а впоследствии и второго паспорта. Правительство РФ относится к вопросам двойного гражданства вполне лояльно и на законодательном уровне дает людям право решать, где им проживать и трудиться.

В чем же состоят выгоды обладателей двух и более паспортов? Каждый ли гражданин России может и имеет право присягнуть на верность другому государству? Что ждет владельца второго гражданства и в чем состоят особенности получения заветного статуса? Об этом и многом другом рассказывает постоянный эксперт ФАН — юрист, судебный эксперт Юрий Капштык.

Из личного архива Юрия Капштыка /

Как законодательство России регулирует вопросы получения двойного и множественного гражданства?

Главными регуляторами вопросов двойного гражданства россиян выступают Конституция Российской Федерации (конкретно статья 62), а также федеральный закон №62 «О гражданстве Российской Федерации» от 2002 года. Кроме того, особенности получения гражданских паспортов разных стран определяют специальные международные соглашения между Россией и этими государствами.

«Ограничений на количество гражданств у россиян не предусмотрено, однако, изучая данный вопрос, следует также учитывать особенности законодательства того государства, о гражданстве которого вы мечтаете», — добавляет Юрий Капштык.

Нужно ли отказываться от текущего гражданства после получения второго?

Граждане России, как мы уже заметили, вправе получать два и более паспорта различных стран. При этом ФЗ №62 гласит, что новое подданство не становится причиной для отказа от предыдущего гражданства. Однако положение россиянина, получившего два паспорта, во многом будет зависеть от взаимоотношений стран, в которых человек решил проживать основную часть времени.

Федеральное агентство новостей /

Кто вправе получить гражданство другой страны?

Самый простой путь для получения гражданства второй страны — это, безусловно, рождение на ее территории. Во всех остальных случаях стать подданным другого государства может практически любой россиянин, но лишь при условии, что он имеет родство с гражданином этого государства или же состоит в браке с подданным своей предполагаемой «второй Родины». Если документ получает несовершеннолетний гражданин, то его оформление должно быть произведено одним из родителей либо официальным опекуном. И, наконец, получить второе гражданство можно в обмен на инвестиции в экономику страны. Сумма такого денежного вклада определяется соответствующими законами выбранного государства.

Кто не может иметь двойное гражданство?

Существуют в России и такие категории граждан, которым даже при соответствии вышеупомянутым условиям категорически запрещено получение паспорта иной страны. К ним относятся прежде всего члены Общественной палаты РФ и государственные служащие. Согласно указу №493 президента России, речь в котором идет о двойном гражданстве, россияне, имеющие паспорта двух стран, лишь в исключительных случаях могут замещать должности государственной службы. Справедливости ради отметим, что и сам президент также не вправе получить второе гражданство. Кроме того, об обретении «второй Родины» не вправе даже помышлять учредители СМИ и члены избирательных комиссий с правом основного голоса.

Какие преимущества дает второе гражданство?

Главную выгоду наличия паспорта второго государства многие россияне видят в том, что они получают возможность беспрепятственно пересекать границы обеих стран — «родной» и приобретенной. А если речь идет, к примеру, о гражданстве одной из стран Европы, то к вышеупомянутым привилегиям, естественно, добавляется и право свободного передвижения по всей Шенгенской зоне — без необходимости отдельного оформления туристических виз.

Второй важный момент — это получение дополнительных гарантий стабильности и безопасности.

«Если первая выгода, в большинстве своем, привлекательна для фрилансеров, блогеров, людей искусства и всех тех, кто стремится больше путешествовать, то вторая, как правило, имеет особое значение для граждан нестабильных государств, — разъясняет Юрий Капштык. — Если, к примеру, в стране происходит серьезный экономический кризис или политическое потрясение, обладатель двух паспортов может оперативно и с легкостью покинуть территорию, ставшую опасной или некомфортной для проживания».

Доступ к качественным медицинским услугам и общее повышение уровня жизни также манят желающих обзавестись двойным гражданством. Понятное дело, что, к примеру, в условиях пандемии COVID-19 нелегко пришлось всему миру, однако все же страны с хорошо развитой экономикой и четко налаженной системой здравоохранения смогли обеспечить наилучшую заботу о своих гражданах. По тем же причинам процесс оформления второго паспорта часто инициируют многодетные семьи — ведь это отличный способ инвестировать в будущее своих детей, предоставив им такие возможности, как качественное образование с получением диплома мирового образца, становление личности в благополучном обществе и многое другое.

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Лицам, получившим гражданство страны, у которой нет спецсоглашения с Россией, придется выполнять обязанности, предусмотренные законами обеих стран. Это, к примеру, уплата налогов, служба в армии, а также защита обоих государств в случае военных действий.

Кроме того, законы во многих странах отличаются. Например, в России распитие алкогольных напитков на улице, в автобусных остановках и в других общественных местах наказывается штрафом, в то время как в Японии и туристы, и граждане страны преспокойно пьют пиво там, где им вздумается. Так что следует внимательно изучить нюансы законодательства, чтобы ненароком не попасть на возможно неожиданные штрафные санкции, имея двойное гражданство в России.

С какими странами возможно второе гражданство для россиянина?

Существует ряд стран, допускающих получение двух и более гражданств, в том числе государства с двойным гражданством с Россией. Среди них Латвия, Израиль, Турция, Бразилия, Испания, Ирландия и другие.

В то же время некоторые государства запрещают двойное подданство. Это такие страны, как Германия, Белоруссия, Южная Корея.

В ряде государств второе гражданство можно обрести за деньги. К примеру, Мальта с радостью предоставит свое подданство за 1,5 млн долларов. А вот за официальное получение гражданского паспорта Кипра придется раскошелиться на целых 7 млн евро. Впрочем, как в шутку говорят, «если проблему можно решить за деньги, то это уже не проблема, а расходы».

Какой паспорт будет у россиянина при двойном гражданстве?

Действительными при оформлении второго гражданства будут оба паспорта. А вот вопрос преимущественного использования одного из документов будут решать законы гражданства, находящиеся в приоритете, а также сам человек, исходя из того, в какой стране он планирует находиться основную часть жизни.

Нужно ли уведомлять те или иные государственные органы о факте приобретения гражданства другой страны?

Закон гласит, что россияне обязаны поставить в известность о своем двойном гражданстве главное управление МВД по миграции. Сделать это необходимо не позднее двух месяцев с момента выдачи второго паспорта. Уведомить можно двумя способами: обратившись в миграционную службу по месту постоянной прописки лично или же направив в ведомство заказное письмо.