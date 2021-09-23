Человеческий ресурс ― один из самых важных в развитии бизнеса, а управление им отведено менеджерам особой квалификации. Современный специалист по управлению персоналом — далеко не привычный «кадровик» из прошлого. Его задачи — куда шире, а ценность для компании высока, независимо от масштабов бизнеса.

Чем же занимается этот специалист в компании? Как им стать? Каковы плюсы и минусы профессии? И сколько зарабатывает HR-специалист сегодня? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Особенности профессии HR-специалист

Главная задача менеджера по HR ― обеспечить бизнес персоналом, который создаст возможности для развития и роста компании, повышения ее конкурентоспособности на рынке. Для этого специалист выполняет:

подбор персонала соответствующей квалификации;

оценку условий труда сотрудников;

подготовку тренингов и коллективных мероприятий, которые способствовали бы формированию благоприятного психологического климата в компании;

организацию обучения и повышения квалификации сотрудников;

разработку систем стимулирования, мотивации персонала;

ведение кадрового документооборота.

В своей повседневной деятельности он добивается создания таких условий для сотрудников, которые позволяли бы им в полной мере проявлять свой талант, достигать целей, что в конечном счете позитивно сказывается на развитии бизнеса. Но в стремлении сделать жизнь коллектива лучше, специалисту по управлению персоналом важно соблюдать баланс.

Факт. Если перестараться в попытках угодить всем и каждому, работоспособность персонала снизится и бизнес пострадает. Если же оставаться только на стороне работодателя, добиваясь от персонала выполнения задач любой ценой, это приведет к формированию негативной атмосферы в компании и постоянной текучке кадров.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии HR-менеджера

У этой специальности много достоинств. HR-менеджеры всегда находятся в центре внимания. Они много общаются: проводят собеседования с кандидатами на вакантные должности, тренинги и индивидуальные консультации с сотрудниками, организуют мероприятия, что вносит разнообразие в трудовые будни. Наконец, HR-менеджер, как правило, входит в руководящее звено компании или выступает советчиком руководителя: к нему прислушиваются директора и топ-менеджеры.

Среди минусов профессии HR-специалиста можно отметить следующие.

Высокая доля ответственности перед людьми . От решений специалиста зависит трудоустройство других людей, их возможность работы в компании, увольнение неподходящих сотрудников. Это может создавать психологическое напряжение и моральный дискомфорт.

. От решений специалиста зависит трудоустройство других людей, их возможность работы в компании, увольнение неподходящих сотрудников. Это может создавать психологическое напряжение и моральный дискомфорт. Ответственность перед бизнесом . Правильное решение кадровых вопросов, подбор квалифицированных сотрудников, принимающих правила и нормы корпоративной культуры компании, обеспечивают бизнесу процветание. Если же в работе специалиста по HR возникают ошибки, они могут приводить к негативным последствиям для бизнеса в целом, недовольству руководства компании, претензиям в некомпетентности.

. Правильное решение кадровых вопросов, подбор квалифицированных сотрудников, принимающих правила и нормы корпоративной культуры компании, обеспечивают бизнесу процветание. Если же в работе специалиста по HR возникают ошибки, они могут приводить к негативным последствиям для бизнеса в целом, недовольству руководства компании, претензиям в некомпетентности. Недостаток свободного времени. Как правило, HR-менеджеры настолько живут жизнью компании, что времени на личную жизнь у них почти не остается. Даже профессиональный праздник — День HR-менеджера — приходится на середину недели. Его отмечают в среду, а значит, в кругу коллег, а не близких.

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Различия между специалистом по кадрам и HR-ом

«Кадровики» ведут трудовую документацию сотрудников. Они оформляют приказы о приеме на работу и увольнении, вносят записи в трудовые книжки, формируют карточки сотрудников, в которых фиксируют изменения в должностях. По большей части специалист по кадрам работает с бумагами.

Профессия HR-специалиста требует работы с людьми, поэтому специалист нуждается в следующем:

коммуникабельность;

знание основ психологии и экономики;

грамотная речь;

активность и инициативность;

привлекательная внешность, аккуратность;

лидерские качества;

стрессоустойчивость.

Менеджер по управлению персоналом должен любить людей, стремиться к общению с ними и получать от этого удовольствие. От него требуется уважение к каждому сотруднику, независимо от того, какую роль тот играет в компании: работает ли на руководящем посту или трудится уборщиком. HR-специалист должен создавать комфортные и продуктивные условия труда для каждого сотрудника, на всех уровнях организации.

От него также требуются:

умение располагать людей к себе;

системность мышления;

желание вникать в суть процессов и конфликтов;

открытость для инноваций в сфере работы бизнеса;

широкий кругозор, любознательность.

Одна из важных черт специалиста — наличие двух уровней мышления. Он должен мыслить глобально, «сканируя» ситуацию в компании и определяя направления работы с персоналом, которые помогут достичь заданных целей: реализовать проект, развить новое направление или избежать напряженности в коллективе. В то же время он должен мыслить детально, быть внимательным к нюансам поведения сотрудников, улавливать изменения в настроении отдельных из них, оценивая риски возможных конфликтов.

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Где учиться HR-менеджменту

Чтобы освоить специальность, можно получить среднее специальное или высшее образование. Внимание обращают на учебные заведения, в которых осуществляется обучение специальности «Менеджмент». Эта специальность представлена в каталогах профессий как крупнейших вузов страны, например Московского государственного гуманитарно-экономического университета или Национального исследовательского университета «МИЭТ», так и в крупных региональных учебных центрах:

Казанский федеральный университет;

Уральский федеральный университет;

Новосибирский государственный университет.

Некоторые учебные заведения предлагают обучение этой специальности дистанционно, без необходимости уезжать в другой город для получения навыков профессии. Также освоить ее можно в колледже, получив среднее специальное образование. Специальность представлена в учебных программах колледжей экономического направления.

Наличие высшего образования желательно для специалиста по HR. Как правило, выпускники вузов обладают большим запасом знаний и навыков, чем выпускники колледжей. Однако необязательно образование должно быть строго по специальности. Отличные управленцы персоналом получаются из психологов, экономистов, даже юристов и журналистов, которые обладают хорошими организаторскими способностями, стремятся к получению новых знаний, посещают профессиональные семинары и конференции и всегда открыты к общению с людьми.

Факт. При наличии высшего образования решить вопрос, где учиться управлению персоналом, помогут курсы. Такие проводят школы профессий, образовательные порталы и институты дополнительного профессионального образования. Обучение может быть очным или дистанционным. А по окончании курсов слушатель получит сертификат, подтверждающий новую квалификацию.

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Возможности трудоустройства и заработка HR-специалиста

У менеджера по управлению персоналом не возникнет трудностей с трудоустройством в крупном городе. Бизнес становится все более ориентированным на людей, так как квалифицированные и сплоченные общей идеей сотрудники являются основой его успеха. Эти тенденции российский бизнес перенимает от бизнеса западного, но в регионах они еще не столь сильны. Поэтому перспективы трудоустройства выше в столице и крупных региональных центрах. Найти работу можно попробовать как в большой компании, так и в маленькой ― активно развивающемся стартапе или бизнесе сферы инноваций, IT.

В регионах шанс трудоустройства выше на крупных предприятиях. В компаниях, где трудятся более 100 человек, как правило, существует должность специалиста по управлению персоналом. Если численность сотрудников выше, на предприятии может быть создан целый HR-отдел из 2–10 сотрудников.

Уровень заработной платы различается в зависимости от региона. По данным онлайн-сервиса по трудоустройству, в столице специалист может претендовать на оплату от 50 тысяч на начальном этапе карьеры до 120 тысяч рублей при наличии опыта и в уверенно развивающейся компании. В регионах зарплаты начинаются от 25 тысяч и достигают 80 тысяч рублей.