Разработка аналога европейского углеродного налога началась в России

Москва, 23 сентября. Правительство России приступило к проектированию национального углеродного налога для освобождения бизнеса от необходимости уплачивать аналогичные платежи в ЕС.

В ближайшее время в кабмине для обсуждения данной инициативы будут созданы рабочие группы с участием представителей бизнеса. Их основной задачей будет подготовка национального регулирования, достижение его признания на международном уровне и зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля, пишут «Ведомости».

Источники издания отметили необходимость введения в России углеродного налога. В любой момент темпы развития климатической повестки могут ускориться. Страховки от неожиданных решений ЕС или США нет. В разработке находятся три варианта меры.

В Минфине ранее подготовили варианты увеличения налога на прибыль для компаний, которые за пятилетний период не направляли дивиденды больше, чем инвестировали. Его размер будет увеличен на 25–30%.