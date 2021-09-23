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Разработка аналога европейского углеродного налога началась в России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 13:21
Экономика
Разработка аналога европейского углеродного налога началась в России
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Правительство России приступило к проектированию национального углеродного налога для освобождения бизнеса от необходимости уплачивать аналогичные платежи в ЕС.

В ближайшее время в кабмине для обсуждения данной инициативы будут созданы рабочие группы с участием представителей бизнеса. Их основной задачей будет подготовка национального регулирования, достижение его признания на международном уровне и зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля, пишут «Ведомости».

Источники издания отметили необходимость введения в России углеродного налога. В любой момент темпы развития климатической повестки могут ускориться. Страховки от неожиданных решений ЕС или США нет. В разработке находятся три варианта меры.

В Минфине ранее подготовили варианты увеличения налога на прибыль для компаний, которые за пятилетний период не направляли дивиденды больше, чем инвестировали. Его размер будет увеличен на 25–30%.

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