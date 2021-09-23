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Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Оренбург, 23 сентября. Военнослужащие стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уничтожили крупную группировку условного противника в ходе учений «Мирная миссия — 2021» под Оренбургом.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что подразделения ВС Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии выполняли задачи по отражению наступления условного противника, переходу в наступление и разгрому его основных сил.

«В результате действий контрударной группировки, оперативно-тактического десанта, обходящего отряда, действующих при поддержке авиации и огня артиллерии, осуществлен разгром условного противника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перед контратакой боевая авиация во взаимодействии с артиллерийскими расчетами уничтожила важные объекты «противника». После этого был высажен десант, а средства ПВО успешно отразили атаку вражеских беспилотников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минобороны РФ провело успешные испытания новой противоракеты на военном полигоне в Казахстане. По словам аналитиков, успешный пуск нового боеприпаса является главным вызовом для Вашингтона.

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учения шос мирная миссия
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