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Фонд борьбы с репрессиями получил видеодоказательства пыток в американской тюрьме
Общество
Фонд борьбы с репрессиями получил видеодоказательства пыток в американской тюрьме
needpix.com  / 

Фонд борьбы с репрессиями в сентябре 2021 года получил анонимное письмо с видеозаписью, на котором запечатлены издевательства в американской тюрьме Harris County Jail, Хьюстон, штат Техас. Подробнее — в материале ФАН.

На видео можно увидеть, как сотрудники тюрьмы жестоко избивают резиновыми дубинками чернокожую Латишу Робертсон, о чем говорится в анонимном письме.

В письме утверждается, что данный инцидент произошел в декабре 2020 года. Робертсон били якобы за возмущение тем, что заключенным в этой тюрьме приходится питаться только рисом и фасолью. После ее возражения тюремщик в грубой и оскорбительной форме спросил:

«Тебе курицу подавай?»

Таким образом он намекал на ее афроамериканское происхождение. В свою очередь Робертсон в ответ на это обвинила представителей правопорядка в расизме и нарушении ее прав. В ответ возмущенные такой наглостью охранники вывели Робертсон из камеры, схватили за волосы и силой заволокли в карцер, где начали избивать дубинками. Они даже не реагировали на ее мольбу прекратить насилие.

В связи с крайней степенью жестокости данного видео ФАН не может его опубликовать.

Фонд борьбы с репрессиями получил видеодоказательства пыток в американской тюрьме
fondfbr.ru  / Prt Scr

По информации фонда, правозащитники пытались связаться с пострадавшей. Однако на сайте тюрьмы Harris County Jail вся информация про Робертсон была стерта.

Правозащитница Мира Тэрада, которая провела более двух лет в тюрьмах Финляндии и США, теперь возглавляет Фонд борьбы с репрессиями. В феврале 2020 года американский суд приговорил Тэраду к тюремному заключению в 2,5 года, зачтя ей полугодовое пребывание в финской тюрьме в ожидании депортации. Однако даже после окончания срока заключения Миру не освободили, а отправили в депортационный лагерь, который по пыточным условиям не уступал американской тюрьме. Там Тэрада дожидалась депортации в Россию. После освобождения девушка решила бороться за права незаконно арестованных и преследуемых на Западе россиян и граждан других стран, возглавив созданный для этих целей Фонд борьбы с репрессиями.

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