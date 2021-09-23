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Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:59
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 23 сентября. Планы США о введении новых санкций в отношении России комментировать рано, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно американские конгрессмены одобрили законопроект, регламентирующий ужесточить санкции против РФ. В частности, ограничительные меры предлагается ввести против 35 российских высокопоставленных лиц.

«Для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь», — отметил Песков.

По его словам, в конгрессе существует огромное число людей, которые не понимают, как устроена российская реальность. Поэтому комментировать подобные проекты преждевременно, объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков ранее заявил о предстоящей встрече Путина с лидерами федеральной части списка «Единой России». Мероприятие состоится в формате видеоконференции, сказал представитель Кремля.

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